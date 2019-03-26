Hak-İş, ABD ve İsrail'i sorumlu davranmaya davet etti

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, ABD ve İsrail'i sorumlu davranmaya davet ederek, "İsrail makamları, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere 1967'de işgal ettiği toprakları gerçek sahiplerine teslim etmelidir." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'nin İsrail ordusunca önce işgal, sonra ilhak edildiğini belirterek, bölgenin 52 yıldır huzursuzluklara sebep olduğunu vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinin 497 sayılı kararındaki "İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur" ifadelerine dikkati çeken Mahmut Arslan, şunları kaydetti:



"İsrail Golan Tepeleri'ni ilhak ve işgalden vazgeçmediği gibi, tüm dünya devletlerini de bu hukuksuz işgali tanımaya davet etmektedir. Filistin halkı ve devletinin mücadelesini bilen ve destekleyen başta AB olmak üzere, özgür ve bağımsız dünya devletleri ise uluslararası hukuk doğrultusunda Golan Tepeleri de içinde olmak üzere İsrail'in 1967 yılı Haziran ayından bu yana işgal ettiği topraklardaki egemenliğini tanımamakta ve buraların İsrail'in bir parçası olduğunu kabul etmemektedir."

Uluslararası Kudüs ve Filistin Sendikalar Birliği Başkanlığını da yürüten Hak-İş, ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışmasının, İsrail'in acımasız ve vicdansız işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek anlamı taşıdığının altını çizmektedir."



Arslan, ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması girişiminin bölgede çatışmaları ve sorunu derinleştirdiğini, Golan Tepeleri'ndeki işgalin tanınmasının da bölge barışın yanında küresel barışa da tehdit oluşturacağının altını çizdi.

Bu durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağına dikkati çeken Mahmut Arslan, "Hak-İş Konfederasyonu, ABD ve İsrail yönetimini sorumlu davranmaya davet eder, Kudüs, Filistin ve Golan Tepeleri sorununun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmasına karşı çıkar. İsrail makamları, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere 1967 yılında işgal ettiği toprakları gerçek sahiplerine teslim etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.