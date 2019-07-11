HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Yapılan başkanlık seçiminde HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan yeniden göreve seçildi. Arslan, yapılan olağan kongrenin HAK-İŞ davasını güçlendirdiğini ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürümesine vesile olan tarihi bir kongre olduğunu söyledi.

14. Olağan Genel Kurul’da yeniden başkan seçilen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir teşekkür konuşması yaptı. Dünyanın dört bir köşesinden üyelerinin bulunduğunu dile getiren Arslan, "HAK-İŞ bağımsız, özgür ve bu ülkenin yüz akı bir kuruluştur. Bunu altını çizerek söylüyorum. Hiç kimsenin arka bahçesi, yandaşı, oyundaşı olmadık olmayacağız. Bu bağımsızlık karakterimizi hiç kimseye teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen genel kurulun her yönüyle tarihi olduğunu belirten Arslan, “Bu genel kurulda katılım yönüyle bir ilki gerçekleştirdik. İki, aldığımız kararlarla bir ilki gerçekleştirdik. Üç, değiştirdiğimiz tüzüğümüzle yeni bir yol haritası oluşturduk. Dört, kongrenin seçimler maddesinde de bir ilki gerçekleştirdik. Bütün arkadaşlarımızın mutabakatıyla kavgasız, çatışmasız, gerginlikten uzak bir genel kurulu tamamlamanın gururunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Yeni bir yol haritası çizeceklerini anımsatan Arslan, “2013’te 160 bin üyemiz vardı, bugün 500 bin üye ilave ettik. 7 sendikamız vardı, bugün 21 sendikamız var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu büyük bir değişimi, büyük bir başarıyla yönetmek demektir. Bu kolay bir iş değil, ama Rabbim bunu bize nasip etti. Bu büyük değişimi, dönüşümü ve bu büyük başarıyı hep birlikte elde ettik” dedi.

Genel kurul sonunda yeniden başkanlığa seçilen Arslan, yönetim kurulundaki arkadaşlarına, diğer adaylara ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından genel kurul tamamlandı.