0553 313 94 23

Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4)- "Demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, ekonomimizi sıkıntılarından kurtarıp daha da güçlendirecek, bizi hedeflerimize yaklaştıracak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz"- "Türkiye'nin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenlerin heveslerini, 17 yıldır hep yaptığımız gibi kursaklarında bırakacağız"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, ekonomimizi sıkıntılarından kurtarıp daha da güçlendirecek, bizi hedeflerimize yaklaştıracak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına hiçbir gücün engel olamayacağını vurgulayarak, "Ne sınırlarımıza yığılan teröristler ne onları üzerimize kışkırtan güçler ne yüzümüze dost görünüp arkamızdan kuyumuzu kazan riyakarlar hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaktır." diye konuştu.

İçinden geçtikleri dönemin önemine işaret eden Erdoğan, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki ülke ve millet olarak doğru adımlar atarsak, bir anda çeyrek asır hatta yarım asır öne geçmemiz mümkündür. Tam tersine yanlış adımlar atarsak da aynı şekilde çeyrek asır, yarım asır geriye düşmemiz kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, AK Parti'nin ülkeye 17 yılda kazandırdığı hizmetlerin arkasında istikrar ve güven iklimini gerektiğinde kendinden fedakarlık yapma pahasına koruma iradesinin bulunduğunu belirterek, "İstikrar ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman içinden geçtiğimiz bu dönemdir. Sadece 2014'ten bugüne kadar tekrarlama seçimiyle birlikte 9 seçim yaşayan milletimizin adeta seçim yorgunu haline geldiğini biliyoruz. Artık önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bakımından 4 yıllık, belediyelerde de 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var." ifadelerini kullandı.

Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, ekonomimizi sıkıntılarından kurtarıp daha da güçlendirecek, bizi hedeflerimize yaklaştıracak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz." diye konuştu.

- "Yeni 15 Temmuz'lara ve 28 Şubat'lara fırsat vermeyeceğiz"

Erdoğan, birileri istediği veya gündeme getirdiği için değil, milletin beklentilerini karşılamak ve programlarını hayata geçirmek için değişimi kesintisiz sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenlerin heveslerini, 17 yıldır hep yaptığımız gibi kursaklarında bırakacağız. Meydanı, dışarıdan ve içeriden, bu millete diz çöktürmeye, bu ülkeyi esir almaya çalışanlara terk etmeyeceğiz. Yeni 15 Temmuz'lara olduğu gibi yeni 28 Şubat'lara da fırsat vermeyeceğiz. Siyaset mühendisliği hesaplarının, milli iradeye galebe çalamayacağını bir kez daha göstereceğiz. Bunun için de beşer olduğumuzun bilinciyle sigaya, sorgulamaya, derlenip toparlanmaya kendimizden başlayacağız. Allah şahittir ki niyetimiz halistir. Rabbim inşallah yar ve yardımcımızdır."

Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından günün anısına hediye takdim edildi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirildi. Genel Kurul'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

(Bitti)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hak-İş
  3. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası! Herkes onu istiyor
    1. Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası!..
    2. Suçüstü yakalanan hırsızlık..
    3. Türkiye'nin altın ithalatı rakamları..
    4. Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak
    5. Ünlü Çeçen komutan Şamil Basayev şehit..
    6. Döviz kurları
    7. Terör devleti İsrail Türkiye'nin..
    8. Kadın milli voleybolcuların hedefi..
    9. Selman Alman devini ayartmaya çalıştı:..
    10. İstanbul misafirperverlikte Avrupa'da..
    11. TİKA'dan Uganda'da 3D tasarım ve..
    12. Diyanet İşleri Başkanlığından '15..
    13. Fenerbahçe Beko'da ayrılık
    14. Hindistan'da şiddetli yağışlar 85 bin..
    15. Diyarbakır'da büyük tehlike! Kız yurdu..
    16. Bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman..
    17. Göztepe'de Ghilas ile yollar ayrıldı
    18. Kastamonu'da 3 FETÖ sanığına hapis..
    19. Merkel: "Endişeye gerek yok, iyiyim"
    20. FHGC üyeleri İHA sertifikalarını aldı
    21. Aydos ormanında korkutan yangın
    22. Şanlıurfa modern yollara kavuşuyor
    23. Gaziantep Basketbol’dan iki transfer..
    24. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    25. Vince çarpan araçta feci şekilde can..
    26. Kiraz’den belediyeye eleştiri
    27. Erdoğan duyurmuştu! İlk personellerini..
    28. Malatya Yeşilyurt Belediyespor,..
    29. Alzheimer hastası yaşlı adamdan haber..
    30. Malatya’da iki otomobil kafa kafaya..
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"