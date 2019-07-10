ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, ekonomimizi sıkıntılarından kurtarıp daha da güçlendirecek, bizi hedeflerimize yaklaştıracak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına hiçbir gücün engel olamayacağını vurgulayarak, "Ne sınırlarımıza yığılan teröristler ne onları üzerimize kışkırtan güçler ne yüzümüze dost görünüp arkamızdan kuyumuzu kazan riyakarlar hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaktır." diye konuştu.

İçinden geçtikleri dönemin önemine işaret eden Erdoğan, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki ülke ve millet olarak doğru adımlar atarsak, bir anda çeyrek asır hatta yarım asır öne geçmemiz mümkündür. Tam tersine yanlış adımlar atarsak da aynı şekilde çeyrek asır, yarım asır geriye düşmemiz kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, AK Parti'nin ülkeye 17 yılda kazandırdığı hizmetlerin arkasında istikrar ve güven iklimini gerektiğinde kendinden fedakarlık yapma pahasına koruma iradesinin bulunduğunu belirterek, "İstikrar ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman içinden geçtiğimiz bu dönemdir. Sadece 2014'ten bugüne kadar tekrarlama seçimiyle birlikte 9 seçim yaşayan milletimizin adeta seçim yorgunu haline geldiğini biliyoruz. Artık önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bakımından 4 yıllık, belediyelerde de 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var." ifadelerini kullandı.

Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, ekonomimizi sıkıntılarından kurtarıp daha da güçlendirecek, bizi hedeflerimize yaklaştıracak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz." diye konuştu.

- "Yeni 15 Temmuz'lara ve 28 Şubat'lara fırsat vermeyeceğiz"

Erdoğan, birileri istediği veya gündeme getirdiği için değil, milletin beklentilerini karşılamak ve programlarını hayata geçirmek için değişimi kesintisiz sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenlerin heveslerini, 17 yıldır hep yaptığımız gibi kursaklarında bırakacağız. Meydanı, dışarıdan ve içeriden, bu millete diz çöktürmeye, bu ülkeyi esir almaya çalışanlara terk etmeyeceğiz. Yeni 15 Temmuz'lara olduğu gibi yeni 28 Şubat'lara da fırsat vermeyeceğiz. Siyaset mühendisliği hesaplarının, milli iradeye galebe çalamayacağını bir kez daha göstereceğiz. Bunun için de beşer olduğumuzun bilinciyle sigaya, sorgulamaya, derlenip toparlanmaya kendimizden başlayacağız. Allah şahittir ki niyetimiz halistir. Rabbim inşallah yar ve yardımcımızdır."

Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından günün anısına hediye takdim edildi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirildi. Genel Kurul'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

(Bitti)