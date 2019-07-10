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Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Hedef açlık sınırını ortadan kaldırmak değil, yoksulluk sınırının altında geliri bitirmek olmalıdır"- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Hak-İş sadece üyesi olan işçilerin haklarını savunmamış, tüm işçi kesiminin haklarını savunmuştur"- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:- "Hedef Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek, tartışmaya açmak, yıpratmak ve kaos oluşturmaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:41
Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hedef açlık sınırını ortadan kaldırmak değil, yoksulluk sınırının altında geliri bitirmek olmalıdır." dedi.

Hak-İş Konfederasyonunun ATO Congresium'da düzenlenen 14. Olağan Genel Kurulu'na katılan Karamollaoğlu, asgari ücret belirlenirken açlık sınırının esas alındığını belirterek, "Hedef açlık sınırını ortadan kaldırmak değil, yoksulluk sınırının altında geliri bitirmek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli gelirin adil bir şekilde dağılımının yapılması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, toplu iş sözleşmelerinde yoksulluk sınırından söz edilmediğini, herkesin açlık sınırını esas aldığını hatırlattı.

Karamollaoğlu, Hak-İş ve bazı işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesinde yer almamasını hayretle karşıladığını kaydetti.

- "Eski sistem istikrar getirmedi"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de işçinin hak ettiğinin karşılığını alması gerektiğini belirterek, "Hak-İş sadece üyesi olan işçilerin haklarını savunmamış, tüm işçi kesiminin haklarını savunmuştur." diye konuştu.

Eski sistemin siyasi istikrar getirmediğinin altını çizen Destici, adalet, demokrasi ve refah payının yükseldiği bir sistemde değişiklik talebinin olmayacağını ifade etti. Destici, Türkiye'de sistemin millet tarafından değiştirildiğini, ancak vatandaşların istemesi durumunda tekrar değiştirilebileceğini dile getirdi.

- "Sokağa atılan işçinin yanında oldu"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, geçmişten bu yana Hak-İş'in mücadelesine destek verdiklerini anımsatarak, "Hak-İş, zulme uğrayan ve inançlarından dolayı sokağa atılan işçinin hep yanında oldu." dedi.

Son dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik yaşanan değişiklik tartışmalarına da değinen Yıldırım, "Hedef Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek, tartışmaya açmak, yıpratmak ve kaos oluşturmaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar parlamenter sisteme dönme talebinin kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra sistem değişikliği tartışmalarının ortaya çıktığını hatırlatan Yıldırım, bu talepleri dikkate almayacaklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:41
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu
  3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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