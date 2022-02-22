'Hak ile batıl mücadelesini nasıl yorumluyor veya anlıyorsunuz?'

İnsanoğlu, tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanılanları veya yaşadıklarının benzerliklerini tarihin tekerrür ettiğine bağlar. Hz. Adem babamızdan itibaren geçen zaman içerisinde, insanlığın kurtuluşu için Allah tarafından görevlendirilen peygamberlerin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklar ile hak ve batıl mücadelesi o günden bu güne kadar süregelmiştir. Kimi insanlar akıl ve inançları doğrultusunda hakkı ve doğruyu seçmiş, kimileri de egolarını ve dünyalık menfaatlerini benimseyerek haktan ve doğrudan sapmıştır. Böylece hak ve batıl mücadelesi de ilk insan ve peygamber Adem AS dan beri devam etmektedir.

Benzerliği hemen hemen aynı olan yakın tarihimizin olaylarından padişah Abdülhamid’in yaşadığı dönem ve şartlar, şu anda yaşadığımız dönemle bir çok yönden benzerlik göstermektedir. Osmanlı Devletini yıkmak için üşüşen Haçlı sürüsü, düşmana yaltak ve yataklık eden dahili düşmanlar, kendini ilerici sanan geri zekâlı maddeperestler, uzaktan kumandalı yerli ajanlar, devleti ve milleti sömürmekten usanmayan dinozorlar, para ve madde ile kendilerine bağladıkları tariki ve siyasi oluşumların varlığı hemen hemen aynısıdır.

O gün padişah Abdülhamid’e karşı olanlar, bu gün de aynı düşüncelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşıdırlar. O günkü Haçlı ittifakı ülkemizin genelinde, bugünkü Haçlı ittifakı da vatanımızın güneyinde bölme ve parçalama hainliği yapmaktadır. İçimizdeki benzemez sandığımız piyonları da dışardan kumandalı şer ittifakını sürdürüyorlar. O gün Osmanlı’yı sömüren eşkıyalar, sömürülerini bugün de sürdürüyorlar, sadece kurum ve müesseselerinin başına Türk kelimesini ekleyerek kamufle olmaktadırlar. O gün Abdülhamid’e karşı var olan dindar kesim gibi, bu gün de dindar ve muhafazakâr olduğunu söyleyenler var. O gün var olan madde karşılığında kiralanmış tarikatlar, bu gün de var. Bu tür benzerlikleri saymaya sayfalar yetmez.

Eğer tarih tekerrür ettiyse; bize düşen o zaman yapılan hatalardan ibret alarak günümüz olaylarını iyi değerlendirip ayni hatalara düşmemektir. Daha dün denecek kadar zaman önce; kendi öz vatanımızda ne badireler atlattığımızı ne çabuk unuttuk. Ezanımız susturulmadı mı, Kur’an-ı’mız yasaklanmadı mı, başımız açılmadı mı, partimiz kapatılmadı mı, okuma hakkımız elimizden alınmadı mı, milli mal varlıklarımız çalınmadı mı, 28 şubat ruhuyla fişlenmedik mi, Başbakan iken bile Erbakan hocama sıkıntılar yapılıp terletilmedi mi, yüz sene sürecek dedikleri 28 şubat kararları, inananlar için getirilmedi mi, sürüklenmedik mi, parya gibi yaşamaya zorlanmadık mı, Arabistan’a veya İran’a gidin diye tehdit edilmedik mi ? Bunları sıralamaya kitaplar yetmez.

Bütün encamı ile bu gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı olan sağ görünümlü parti başkanları ve taraftarları, size soruyorum: sizlerin Abdülhamid döneminde yaşayıp muhalefet eden siyasilerden ne farkınız var. Bugünkü ilim sahipleri: o zamanki ulema takımından daha mı zeki ve bilgilisiniz, Bediüzzaman’dan, Akif’ten daha mı dindar ve vatan seversiniz? O zatı muhteremler bile düştükleri yanılgıdan pişman olup vazgeçmişler.

Şimdi bize ne oluyor da tarihimizden ibret almıyor ve aynı hatalara düşüyoruz. Maneviyatlarını maddiyata tebdil edenlere bir diyeceğim yoktur; ama halen maneviyatını üstün tuttuğunu söyleyenler: size ne oluyor, kimlere nerenizden bağlısınız, hak ile batıl mücadelesini nasıl yorumluyor veya anlıyorsunuz. İktidara gelirsek İstanbul Sözleşmesini derhal getireceğiz, Ayasofya Camiini derhal müzeye çevireceğiz, erkek kadın cinsiyet eşitliğini derhal getireceğiz, “ortaçağ zihniyeti sandıkları” çocukların kuran kurslarına son vereceğiz, 28 Şubat kararlarını yeniden getireceğiz diyen zihniyeti nerenize sığdırıyorsunuz? Mahşerde bunların saklı yahut karşılıksız kalacağını mı sanıyorsunuz. Allah’a vereceğiniz hesabı unutmayın.

İyi düşün bu mücadele, bir vatan namus ve bayrak meselesidir; kesinlikle sadece siyasi parti meselesi değildir.