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Hak ihlallerini en aza indirecek proje

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi” kapsamında, Adana’da hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:24
Hak ihlallerini en aza indirecek proje

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi” kapsamında, Adana’da hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak, proje ile hak ihlallerinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.


Adana’da bir otelde düzenlenen eğitim seminerinin açılışına Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel ile seminer için birçok ilden gelen yargı mensupları ve hakim-savcı adayları katıldı. Açılışta konuşan Başsavcı Vekili Ünel, seminerin faydalı geçeceğini ve yararlı olacağına inandığını söyledi. Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Parlak ise, hakim-savcı eğitimlerine yönelik çalışmalarda Anayasa Mahkemesi raportörlerinden de faydalandıklarını belirterek, “Anayasa Mahkemesi tarafından insan hakları, temel haklar ve özgürlükler odaklı verilen kararların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının arasında yer alması büyük önem arz ediyor. Bu seminerler, meslekteki genel çerçeve açısından bu nedenle hakim ve savcılar için çok önemli. Bu proje ile hak ihlallerinin en aza indirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.


İhlaller yüzünden tazminat ödeniyor


Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Yücel Erduran ise, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sisteminin 2012’de başladığını, mahkemenin 2013 yılından itibaren de bu başvurularla ilgili kararlar verdiğini söyledi. Erduran, “5 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi ile AİHM’in verdiği hak ihlali kararlarına bakılınca, başvuruculara yüksek tutarda tazminatın ödenmiş olduğunu görüyoruz. Yani iz, mahkeme kararlarının uzun sürmesi, yetersiz gerekçe, kötü muamele uygulamaları, soruşturmaların iyi yapılmaması ve ya da mülkiyet hakkı gibi ihlaller nedeniyle milyonlarca lira tazminat ödemiş bulunuyoruz. Hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yönelik bu eğitimlerle amacımız ihlale neden olabilecek problemleri, uygulamadan kaynaklı sıkıntıları tespit edip çözerek en aza indirmek, dolayısıyla ödenen tazminatları, ihlal sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışmak” diye konuştu.


Proje kapsamında 5 bine yakın hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 3 bin 500 avukata eğitim verildiğini sözlerine ekleyen Erduran, verilen eğitimle anında geri dönüşler yaşadıklarını sözlerine ekledi.


3 gün süren seminer boyunca hakim ve Cumhuriyet savcılarına alanında uzman yargı mensupları tarafından “Özel yaşam ve aile yaşamına saygı hakkı”, “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü”, “İfade özgürlüğü”, “Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü” konularında eğitim verilip karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:24
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