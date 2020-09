Hak etmediği halde sürekli şımartılan gençlerimiz var!

Kullandığımız metot ve teknikler eğitimin kalitesini belirler. Öğretmenlerin bilgi, beceri ve tecrübesini de unutmamak lazım. Bugün uygulanan uzaktan eğitim yönteminin hiçbir etkisi de faydası da yok. Boşu boşuna öğrenciyi de, veliyi de kendimizi de kandırmayalım. Zaten bu yöntemle anlatırken dersler takip eden öğrenci sayısı % 10, öğretmenler boşu boşuna yoruluyorlar. Bu % 10’a bir şeyler öğretebilirsiniz ama bu bilgiler davranışa dönüşmedikçe adı eğitim olmaz ‘’AVUTUM’’ olur. Korkunun ecele faydası yok. Bir an önce okulların açılması ve tedbirleri alarak çok ciddi takip ederek, kurallara uyanları ödüllendirip uymayanları da cezalandırarak işin önemini ve ciddiyetini kavratmak gerekiyor. Bakın bugüne kadar okullarda, eğitimde ödül-ceza metodunu uygulayamadığımız için kuralları hiçe sayan insanların can ve mal güvenliğini hiçe sayanlar ortaya çıktı. Bu ödül ve ceza yöntemini ciddi ve kararlı biçimde uygulasa idik sorumlu ve duyarlı vatandaşlarımız olacaktı. Bu gün okullara atadığınız öğretmenlerin çoğu da eğitilmemiş görev bilinci, bilgi, görgü, kültür, saygı, sevgi, sorumluluk hak getire. Öğretmenler sadece maaş alıp araba, ev, yazlık, son model telefon peşindeler. Öğrencilerin, ülkenin geleceği umurlarında bile değil. Bu şikayet ettiğimiz sorumsuz ve duyarsız gençler nasıl ortaya çıktı sanıyorsunuz? İşte bu öğretmenler onları bu hale getirdi. Yöneticiler de sürekli bu öğretmenleri överek pohpohlayarak şımartıyor, tecrübeli ve toplum değerlerini çok iyi bilen ve öğrencilerine vermeye çalışan tecrübeli ve yaşlı öğretmenleri aşağılayarak bir an önce emekli olmaya zorluyorlar. Bakın bu gidiş hiç iyi bir gidiş değil, bunun sorumluluğu çok ağır, ben bu sorumluluğu derinden hissediyorum. Hak etmediği halde sürekli ödüllendirilen şımartılan ve doyumsuzlaştırılan bu gençler, insanlara ve ülkeye çok büyük zararlar verecekler.