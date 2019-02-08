Haiti'deki yolsuzluk karşıtı protestolar Haiti'de yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda bir kişi daha hayatını kaybetti.

Başkent Port-au-Prince'de, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Göstericiler, yolsuzluk iddialarını soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifasını istedi. Polis yetkilisi Gary Desrosiers, yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, 36 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Gösteriler sırasında 4 polis aracı yakıldı. Haiti'de geçen yıl düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda da 8 kişi yaşamını yitirmişti. Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyen muhalif gruplara diyalog çağrısında bulunmuştu. Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü. Petrocaribe programı bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.

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