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Haiti'deki protestolar

Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

14 Şubat 2019 Perşembe 18:20
Haiti'deki protestolar

ANKARA (AA) - Haiti'de geçen haftadan bu yana devam eden yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Prensa Latina ajansının haberine göre, başkent Port-au-Prince'de Ulusal Saray yakınında göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Olaylar sırasında biri gazeteci 17 kişinin yaralandığı, bazı iş yerleri ve bir banka şubesinin yağmalandığı belirtildi.

Polis, ölü ve yaralı sayısını doğrulamazken, yerel basında çıkan haberlerde Haiti'de 7 Şubat'tan bu yana düzenlenen gösteriler sırasında 8 kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Haiti hükümeti gösterilerle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Ada ülkesinde, geçen hafta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Haiti'de geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyen muhalif gruplara diyalog çağrısında bulunmuştu.

Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:20
  1. Haiti
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