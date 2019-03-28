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Haiti'de Şili büyükelçisinin konvoyuna saldırı

Saldırıdan Şili'nin Port-au-Prince Büyükelçisi Patricio Utreras ve karısı yara almadan kurtuldu- Büyükelçinin şoförü ve America Solidaria Vakfının bir üyesinin yaralandığı saldırıda 3 kişi de kayboldu

28 Mart 2019 Perşembe 10:01
Haiti'de Şili büyükelçisinin konvoyuna saldırı

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de Şili büyükelçisini taşıyan konvoya silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Merkezi Şili'de bulunan America Solidaria Vakfından yapılan yazılı açıklamada, silahlı kişilerin, Şili'nin Port-au-Prince Büyükelçisi Patricio Utreras ve karısını taşıyan konvoya saldırdığı bildirildi.

Olay sırasında büyükelçi ve karısının, vakfın Kolombiya, Şili, Meksika, Haiti'den 13 gönüllüsü ve Haitili altyapı yetkilileriyle, temiz su projesi için başkentte alt gelir gruplarının yoğun olduğu Croix-des-Bouquets semtine gittiği ifade edildi.

Şili Dışişleri Bakanlığı, Şilili dört güvenlik görevlisinin saldırganları püskürttüğünü, saldırıda büyükelçinin şoförünün ve America Solidaria üyesinin yaralandığını, büyükelçi ve karısının yara almadan kurtulduğunu, üç kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Saldırıda büyükelçiyi taşıyan araca çok sayıda kurşunun isabet ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:01
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