Haiti'de Başbakan koltuğuna veda etti
Haiti'de Başbakan Jean-Henry Ceant'ın, parlamentoda yapılan oylamayla görevi sona erdi.19 Mart 2019 Salı 10:50
Haiti'de Başbakan Jean-Henry Ceant, parlamentoda yapılan oylamayla görevinden alındı.
Haiti'nin 103 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada 93 milletvekili Ceant'ın görevden alınması yönünde oy kullandı.
Ceant, temmuzdan bu yana başbakanlık görevini sürdürüyordu.
Başbakan Ceant, Haitililerin yaşam koşullarında hiçbir iyileştirme yapmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.
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