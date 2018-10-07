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Haiti'de 5.9'luk deprem: 10 kişi öldü

Haiti'de 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

07 Ekim 2018 Pazar 08:40
Haiti'de 5.9'luk deprem: 10 kişi öldü

Karayipler'deki ada ülkelerinden biri olan Haiti'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bölgeden gelen ilk bilgiler çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ve birçok binanın depremin şiddetiyle yıkıldığı yönünde. Haitili yetkililer ölü sayısını 10 olarak açıkladı.

Haiti'nin kuzey kıyılarını vuran depremin, bölgede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden sonra yaşanan en şiddetli depremlerden biri olduğu ifade edildi. 2010 depreminde yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 08:40
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