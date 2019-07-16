Hainlerin utanç, milletin kenetleşme günü

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü üzerinde oynanan oyunların zirve yaptığı 2013- 2016 yılları arasında ekonominin direncinin kırılmaması için vargücüyle çalışan finans kesimi büyük bir stres testinden geçti. Hain darbe girişiminin ardından hükümetin aldığı tedbirler ile özel sektör ve vatandaşların dirayetli duruşu ekonomideki tahribatın önlenmesinde rol aldı. Bu süreçlerin şahitlerinden birisi olan Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, darbe girişiminin üçüncü yılında şu mesajları verdi:

15 Temmuz hain darbe girişimi, tarihimize karanlık harflerle yazılan insanlık dışı bir gün olmasının yanı sıra, bir ülkenin demokrasi mücadelesiyle tüm dünyaya örnek teşkil etmesi dolayısıyla da ayrıca önemlidir. Bizi birbirimize daha fazla kenetleyen bu elim gün, ülkemizin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan biridir, utanç günüdür.

Bozguna uğradılar

15 Temmuz hain darbe girişimiyle emellerine ulaşmak isteyen hainler, kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, dönemin tüm Hükümet üyelerinin, yüce Meclisimizin, güvenlik güçlerimizin ve o karanlık gecede yüreği vatan sevdası ile yanan tüm vatandaşlarımızın direnişi neticesinde büyük bir bozguna uğradı. Bu alçak saldırıyı düzenleyenler karşısında, kahramanca ortaya konan destansı mücadelede yer alan herkese bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük direnişin üçüncü yıldönümünde ülkemizin istiklali ve istikbali için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz

Vakıf Katılım olarak, kuruluşumuzun üzerinden henüz beş ay geçmişken karşılaştığımız bu menfur darbe girişimi karşısında ülkemiz için gerekli adımları hızla attık. Bütün finansman kalemlerinde hatırı sayılır oranlarda indirimler yaparak ekonominin canlılığını korumak için büyük bir gayret gösterdik. KOBİ’lerimiz başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarını sağlamak ve yatırımcılarımızın önünü açmak amacıyla ekonomi yönetiminin devreye soktuğu tüm uygulamaların içerisinde yer aldık. Şubeleşme ve istihdam hedeflerimizde değişiklik yapmadan bütün çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük.

Çarklar dönüyor

Sadece bankamız değil, ekonominin tüm tarafları bu dönemde oldukça başarılı bir sınav ortaya koymuş, tüm faaliyetler birlik ve beraberlik duyguları içerisinde yürütülmüştür. Yakalanan bu ahenk sayesinde ekonominin çarkları yeniden dönmeye başlamış, ülkemiz darbe girişiminin etkilerini hızla üzerinden atarak büyümeye ve gelişmeye devam etmiştir.

Kararlılıkla çalışıyoruz

Bizler şu anda ilk kuruluş anımızda hissettiğimiz heyecan ve motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan tüm siyasi ve ekonomik oyunların bilincinde olarak, vakıf kültüründen aldığımız manevi güçle ve ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle sorumluluklarımızı büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de ecdadımızdan miras kalan yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi bizi biz yapan değerlerden asla taviz vermeyecek, toplumumuzun tüm kesimlerinin hizmetlerimizden faydalanması için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Darbe girişimi ekonomiyi nasıl etkiledi?

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini sadece yerel bazda bir hareket olarak değerlendirmemek gerektiğini dile getiren İkram Göktaş, ‘’Zira hain darbe girişiminden başarısızlıkla ayrılan güçler hain emellerini ekonomik yönden sürdürme gayreti içerisine girdiler. Bu doğrultuda darbe girişiminin takip eden günlerde bir uluslararası rating kuruluşunun Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir not seviyesinin altına indirmesi ile birlikte portföy yatırımlarında yaşanan çıkışın olumsuz etkileri, ekonomik yavaşlamayı belirgin hale getirmiş; böylece yıllar sonra ilk kez Türkiye Ekonomisi 2016 yılının 3. çeyreğinde yüzde 1.8 daralmıştır. Yine uluslararası piyasalarda bazı önemli kalemler ülkemiz aleyhine yaptıkları risk temelli açıklamalar ile kriz algısı oluşturmaya çalışmış; daralmanın etkilerini daha belirgin hale getirmeye çalışmışlardır. Ancak hain darbe girişimine karşı dimdik ayakta kalan milletimiz bu saldırılara da gerekli karşılığı aynı kararlılıkla vermeyi başarmış, kısa süre içerisinde ekonominin çarkları dönmeye başlamıştır. Bu da ülkemiz üzerinde hain emeller besleyen şer odaklarına net bir cevap olmuştur’’ dedi.