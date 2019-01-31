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Hainlerin savunması çöktü! İşte ihanetin ses kaydı

15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davanın tutuklu sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A arasında geçen telefon görüşmesinin ses kaydı kaydı, darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden hainlerin yalanını ortaya çıkardı.

31 Ocak 2019 Perşembe 13:15
Hainlerin savunması çöktü! İşte ihanetin ses kaydı

AA'nın ulaştığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı davasının görüldüğü Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, iki subay arasında geçen görüşmenin ses kaydı, darbeci sanıkların 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin yalanlarını bir kez daha ortaya koydu.

Kaydın yer aldığı CD için hazırlanan bilgi notuna göre, sanık Kör ile A.A. arasında geçen görüşme, masa telefonu tarafından otomatik olarak kaydedildi.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde mesaisi olmadığı halde karargaha gelen sanık Kör, mühimmat ve silah aldıktan sonra 1 nolu nizamiye bölgesine geçti. 

Kendisi gibi subay olan Fethiye'deki arkadaşı A.A'yı arayarak gelişmeler hakkında bilgi veren Kör, uçakların Meclis üzerinden alçaktan uçuş yaptığını, Ankara'nın birçok noktasının ise tanklar tarafından tutulduğunu söyledi.

"Bildiğin darbe oldu yani..."

Dönemin Okul Komutanı Tuğgeneral İzzet Çetingöz'ün "siyasilerle hareket ettiği" için alıkonulduğu bilgisini de veren Kör, "Darbe mi oldu?" diye soran A.A'ya "Bildiğin darbe oldu yani." cevabını verdi.

Sanık Kör, bu duruma anlam veremeyen A.A'ya "Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim." diye öneride bulundu.

Sanık Kör'e tepki gösteren A.A, "Saçma sapan konuşma." karşılığını verdi.

İşte ihanetin ses kaydı

Sanık Kör ile A.A arasında 15 Temmuz akşamı geçen telefon görüşmesi şöyle:

Sanık Kör: Efendim.

A.A: Devre ne haber ne yapıyorsun?

Sanık Kör: Kardeşim iyiyim, bir şey yaptığımız yok, emniyet aldık, bekliyoruz.

A.A: Hayırdır, Harp Okulunda mı?

Sanık Kör: Evet, evet.

A.A: Ankara'nın üzerinde jetler uçuyormuş, hayırdır var mı öyle bir şey?

Sanık Kör: Meclisin üzerinde alçak uçuş ile uçuyorlar. Her yer tank, her yer asker. Bildiğin darbe oldu yani.

A.A: Darbe marbe olmaz oğlum ya.

Sanık Kör: Abi oldu. Şu anda nizamiyedeyim, 1 nolu nizamiyeyi tutuyorum.

A.A: Darbe mi diyorsun yani?

Sanık Kör: Ya net ya net.

A.A: Sana bilgi falan nerden geldi, konuyla ilgili?

Sanık Kör: Abi bizim okul komutanı tutuklandı.

A.A: Niye?

Sanık Kör: Okul komutanı tutuklandı.

Sanık Kör: Alo...

A.A: Alo... Duyuyorum yani de okul komutanı nasıl tutuklanır? Asker tarafından mı tutuklandı?

Sanık Kör: Siyasilerle beraber olduğu için tutuklandı.

A.A: Allah Allah...

Sanık Kör: Neyse kardeşim, emniyet işleri var bizim burada, daha sonra konuşuruz.

A.A: Tamam kardeş sonra haberleşiriz.

Sanık Kör: Sonra konuşuruz, tamam kardeş. Sen de şeyde misin?

A.A: İlçedeyim.

Sanık Kör: Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim.

A.A: ... (küfrediyor)

Sanık Kör: Ciddiyim ya.

A.A: Bana böyle bir emir gelmeden yapamayız zaten, hadi görüşürüz. Saçma sapan konuşma.

Sanık Kör: Ya ya... Hadi bay bay.

A.A: İhbar falan gelmiştir.

Sanık Kör: Sen öyle zannet. Tamam hadi görüşürüz.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:15
  1. Kara Harp Okulu Komutanlığı davası
  2. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. 15 Temmuz 2016
  4. FETÖ

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