Hâinlere tanınan hürriyet, millete yapılmış en büyük hıyânettir!

Kubilay Ertekin/Kuşadası

Ülkemizde ve bâzı kesimlerde yaygın bir kanaat ve yaşantı hâkimdir. Bidâyetten-baştan beri bu ülkede Müslümanlara; Laiklik-devrimler, çağdaşlık(!) adına korkunç ve iğrenç bir saldırı, tahkir-tezyif ve karalama kampanyası hüküm sürmektedir. Oysa bu kesimdekilerin pek çoğu DÎNE inanmadıklarını, dindar olmadıklarını açıkça itiraf etmekte ve üstelik de sürekli olarak dîne ve dindar kesime çok âdî ve alçakça saldırı, hakâret ve iftirâlarda bulunmaktadırlar. İslâm dîni “Hayâ ve îman“ üzere binâ edilmiştir. Dolayısı ile Hayâ ve îmânı olmayanlar; Yalan-iftirâ gibi en büyük günah olan cürüm ve cinâyeti işlemekten aslâ çekinmez ve çekinmiyorlar. Nitekim o zihniyetin siyâsi sözcülüğünü yapan müfsit ve bozguncu müptezel ile aynı ideolojide olanlar bunun bedelini kânun nazarında ödedikleri halde, aynı haltı yemekten ve bu iğrençlik-hayâsızlıktan vazgeçip, nedâmet duymamaktadırlar. Oysa hatâsını kabul etmek de bir erdemdir. Nitekim “Kişi noksânını bilmek kadar irfân olamaz” diye meşhur bir söz vardır…

Ama herifler düşmanlığa odaklanmışlar ve karşı oldukları, kendi zihniyetinden olmayan herkesi-her şeyi düşman biliyorlar. Nitekim eğitimli ve kültürlü geçinen(!) Çapa Tıp Fak.de Prof olan birisi, Müslümanlara olan kin ve nefretini şöyle ifâde ediyor; ”Bir uçurumun kenarında olsam ve kapalı bir kadın, beni kurtarmak için elini uzatsa, bu mürtecinin elini tutmaktansa uçuruma düşmeyi tercih ederim.” (18/8/2006 Basından) İşte ülkemizde geçerli olan ve uğruna ölümüne mücâdele edilen, o biçim laisizmin-Kemâlizm’in ve CHP zihniyetinin müntesiplerine sağladığı(!) vatandaşlık ve insanlık anlayışı budur...

Aynı zihniyetin başka bir müfsit ve bozguncusu, inanç düşmanı da şöyle demişti… “Biz, iktidârın her yaptığını-çok iyi olsa da-ona aferin güzel yapmışsınız demek zorunda değiliz... Bizim asıl görevimiz, mevcut iktidarları kötüleyip yaptıkları iyi-güzel olsa bile onu inkâr ve ret etmektir.” Nitekim bunu merhum Adnan Menderes, kısmen S. Demirel, T. Özal ve N. Erbakan dönemlerinde sâde inkâr değil, iftira ve hakârete varan bir şekil de yapmış ve yapmaktadırlar. İşte milletimizin başında böylesi iğrenç-rezil bir zihniyet var ve bu esfelliği, zirvedekilerden zırvadakilere kadar yaymış durumdalar. Onun için bu tip ve zihniyettekilerin câhili de, âlimi(!)de hep aynı soy ve cibilliyettedir. Çünkü onlara can suyu veren damar böyle kurulmuş ve DÎNİ-dindarı kötüleme, ret ve inkâra müstenittir-dayanmaktadır. “Din gericiliktir(!) çağdışıdır. (!)Terâkkiye-ilerlemeye engeldir. Dîni ve hayâ’yı bu toplumun zihninden silmek, onları zenginleştirmek gerekir. Çünkü o bir dogmadır(!). Bu açıdan sosyal ve siyâsi hayatta DÎNE ve mensuplarına aslâ yer yoktur!” Saplantısını tıpkı bir îman(!) gibi 80-90 yıldan beri inat ve ısrarla taşımakta ve millete saldırmaktadırlar...

Bu ahlâksızlık ve hayâsızlığın, millî irâde ve inanç düşmanlığının, bölücü ve ayrımcılığın partisi, bürokratı, yazılı ve görsel medyası, hukukçusu-sendikacısı ve M. Vekili gibi çok sayıda müzmin-müfrit, çok etkili, saldırgan-edepsiz yandaşı ve işbirlikçileri vardır... Başta CHP olmak üzere bunların kullandıkları en bol malzeme ise bir DSP’linin dediği gibi ”Yıllardan beri sâdece devrimleri, laisizmi ve Kemâlizm’i harmanlayıp-pazarlayarak geçinmektir “(25/2/2019 Basından) Evet, ülkede demokrasinin gelişmesi ve milletin inanç özgürlüğü içinde yaşayıp kalkınmasının önünde uğursuz bir set oluşturanlar işte bu zihniyettekilerdir…

Garip olan şey; Bunların onca saldırı ve hakâretlerine-iftirâlarına, tahkir ve tezyifleri ne mâruz ve muhâtap olanların verdiği cevapların, tekziplerin çok silik-cılız, ezik ve acz içinde, suçluluk tavrıyla verilmiş olmasıdır. Bu durum gerçekten insanın zoruma gidiyor ve hayret ediyorum.

İpin ucu, söz ve yetki onlarda iken tamam. Ama hâlâ mı bu eziklik ve âcizlik sürüp gidecek? Adamlar suçlayıp iftira atarak saldırdığı kimselerin zaman, yer şahıs ve olay adı vererek en ağır ve âdî bir şekilde saldırıp, yalan-iftirâ ve tahkirde bulunarak kişilerin onur ve haysiyetiyle oynuyorlar.

Hattâ onlardaki bu millî irâde ve inanç düşmanlığı, iç ve dış düşmanla işbirliği yapacak derekeye-çukura kadar indiriyor ve seviyesizliğe düşürüyor. Ama buna verilen karşı cevaplar ve tekzipler-yalanlamalar, muhayyel ve muhâtabı belli olmayan, o iğrençliği yapanlar meydanda yokmuş-bilinmiyormuşta, ortaya söyleniyormuş gibi geneli ifâde etmekte ve asıl müfteriler-yalancılar ise gizlenmeye çalışılmaktadır.

Elbette böyle bir cevap ve tekzip şekli o tür iffetsizleri daha da mütecâviz ve saldırgan hâle getirmektedir. Aslolan; aynı ton ve sertlikte-dozda cevaplamak ve o tür müfteri ve müfsitlerin her şekildeki yalan ve tezvîratlarını isim-yer zaman, şahıs-kurum belirterek, o yazı ve resimleri medya ve gazetelerinde aynen yayınlatıp, derhal tazminatta bulunmaktır. Böylece saldırganları halk nazarında rezil ve hacîl bir duruma sokmak olmalıdır diye düşünmekteyim… Yakın zamanda millete yapılan zulüm ve işkenceler arasında mâlum-mâhut “ 28 Şubat zulmü için BİN yıl sürecektir!”

Ve “Gerekirse SİLAH bile kullanırız!” Şeklindeki onca iffetsizlikleri yazan-çizen ve cunta ağzıyla milleti tehdit edip inanç ve millî irâde düşmanlığında bulunanlar hangi soysuzlar-haydutlar ve hâinlerdi!?

Bizim derdimiz; içinde bulunduğumuz durum karşısında onların hâlâ aynı bozguncu ve kışkırtıcı, yalan haber-yorumlar yapması ve mağdurlarının da bunu önemsemez-bilmez, duymaz, görmezden gelip onlara gereği gibi cevapların verilmemesidir. “Soysuz ve hâinlere tanınan hürriyet, millete yapılmış olan en büyük cinâyet-vahşet ve hıyânettir!”