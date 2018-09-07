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Tanrıkulu çıkma garantisi vermiş... FETÖ'cü hainlerden CHP itirafı!

15 Temmuz’dan sonra ülkeden kaçan FETÖ’cü Özkan çiftinden CHP itirafı geldi. SCF'a konuşan Bekir Özkan ve eşi Betül Özkan"Tanrıkulu için her gün dua ediyoruz. Bize destek ve gözaltından çıkarılma garantisi verdi" dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 07:21
Tanrıkulu çıkma garantisi vermiş... FETÖ'cü hainlerden CHP itirafı!

Diyarbakır ve Hatay’daki FETÖ okullarında fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapan Bekir Özkan, eşi Betül Özkan ve 3 çocuğuyla birlikte 5 ay önce illegal yollarla Meriç Nehri’ni geçerek Yunanistan’a kaçtılar. Betül Özkan, Stockholm Center for Freedom’a (SCF) konuştu. Özkan’ın ifadelerinden, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Betül Özkan’a da yardım ettiği ortaya çıktı. Özkan, SCF’ye verdiği demeçte Tanrıkulu’nun bizzat gözaltından çıkarılması için çok sayıda şahsi girişimde bulunduğunu ifşa etti. 

ÇIKARILMA GARANTİSİ VERDİ

“Tanrıkulu için her gün dua ediyoruz. Bize destek ve gözaltından çıkarılma garantisi verdi” diyen Özkan, vekilin kendisini her gün en az 4 kez aradığını, bizzat dosyayı Diyarbakır’da takip ettirdiğini söyledi. Hatta “Üzülme ben senin suçsuz olduğunu biliyorum. Hukuksuz bir durum var ve içeride olsan bile haberlerini alıyorum merak etme” dediğini açıkça ifşa etti. 

Stockholm Center for Freedom’a (SCF) FETÖ’nün Avrupa’daki en büyük sivil toplum kuruluşu.

HAİNLERDEN BÜYÜK CHP İTİRAFI

CHP’li ismin hükümeti kastederek, “Onların güçleri yalnızca masum insanlara işliyor” dediğini de açıklayan Özkan böylece CHP’nin FETÖ’yü nasıl sahiplendiğini ve hukuku egale ederek kişisel bağlantılarıyla yurtdışına kaçışlarına yardımcı olduğunu gözler önüne serdi.

(Akşam)

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 07:21
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Diyarbakır
  4. chp
  5. Sezgin Tanrıkulu
  6. FETÖ
  7. bekir özkan
  8. betül özkan

YORUM YAZ

  • abdulkadirabdulkadir37 dk önce
    emniyet bu adama neden göz yumuyor anlamıyorum.adamın her yaptığı kanuna aykırı ve sorunlu .kendide problemli bir kişilik zaten.adamın tutuklu hdp milletvekillerinden farkı yok.
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