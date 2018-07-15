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"Hainler milletin yüreğindeki imanı hesap edemediler"

34 yaşındaki Çetin Can, hain darbe girişimini haber aldığında abdestini alarak şehadet namazını kıldı ve meydanlara koştu.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:13

 Taha Emre Özdemir/ Yeniakit.com.tr  Çetin Can. 34 yaşındaydı. Işık şefiydi. Darbe girişimini haber aldığında evdeydi. Vatanı için telaşlandı. Tırnaklarını kesti, sakallarını sünnet üzere düzeltti, abdestini alarak şehadet namazını kıldı. Eşinin ısrarı üzerine onu da yanına alarak Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Köprü ayağının tepesine gizlenmiş keskin nişancı tarafından vurularak şehadete yürüdü.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanÇetin Can'ın ailesini ziyaret ettiğinde onun son gecesini dinledi. Daha sonra bunu millete anlattığındaysa hain darbe girişiminin neden hedefine ulaşmadığını şu sözlerle özetledi:

"Onlar milletin kalbindeki imanı hesap edemediler. Şehitler tepesi boş kalmaz!"

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 17:13
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