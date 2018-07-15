Hainler kurşun yağdırırken korkusuzca direndiler!
15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında ülkenin birçok yerinde darbeci teröristler silahsız vatandaşlara kurşun yağdırırken onlar aldırış etmeden vatanlarına sahip çıktı.15 Temmuz 2018 Pazar 11:20
15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine boyun eğmeyen halk, yanı başında FETÖ'cü hainlerin kurşunlarıyla vurulanları görüp, cesurca sonuna kadar direnmeye devam etti.
O günün kahramanları "Şerefimizle öleceğiz." diyerek canlarını vatanları için feda etmek uğruna Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti.
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