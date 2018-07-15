Hainler kurşun yağdırırken korkusuzca direndiler!

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine boyun eğmeyen halk, yanı başında FETÖ'cü hainlerin kurşunlarıyla vurulanları görüp, cesurca sonuna kadar direnmeye devam etti.

O günün kahramanları "Şerefimizle öleceğiz." diyerek canlarını vatanları için feda etmek uğruna Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti.