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Hainler kurşun yağdırırken korkusuzca direndiler!

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında ülkenin birçok yerinde darbeci teröristler silahsız vatandaşlara kurşun yağdırırken onlar aldırış etmeden vatanlarına sahip çıktı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:20

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine boyun eğmeyen halk, yanı başında FETÖ'cü hainlerin kurşunlarıyla vurulanları görüp, cesurca sonuna kadar direnmeye devam etti.

O günün kahramanları "Şerefimizle öleceğiz." diyerek canlarını vatanları için feda etmek uğruna Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:20
  1. 15 temmuz
  2. darbe girişimi
  3. 15 temmuz köprü

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