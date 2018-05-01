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Hainler FETÖ’cü askerleri denetlemek için şirket kurmuşlar

İzmir’de, “askeri casusluk soruşturması”nda itirafçı olan H.S, FETÖ’cü askerleri denetlemek için şirket kurduğunu anlattı.

01 Mayıs 2018 Salı 08:24
Hainler FETÖ’cü askerleri denetlemek için şirket kurmuşlar

Sorumlusu olduğu askeri personeli denetlemek için sahte kimlik düzenleyerek askeriyeye girip çıktığını da itiraf eden H.S, örgüt mensuplarına “her zaman gözetimde oldukları”na ilişkin gözdağı verdiklerini itiraf etti.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve bu davanın da firari sanığı gazeteci Tarık Toros’la ilişkisine de değinen H.S, şunları anlattı: “1993’te Harp Okulundaki öğrencilerin sorumlusuydu. 1994’te Toros’la hususi görevimiz devam ederken Balgat bölgesine geçtik. Toros, Balgat bölgesi lise ve ortaokul 3. sınıf talebe mesulüydü. Lise ve ortaokul talebe mesulünün görev olarak en önemli vazifesi askeri okullara girecek öğrencilerin FETÖ’ye bağlılık derecesine göre tespitlerini yapmaktı. Yine lise mezunu olan, üniversite sınavına girecek öğrencilerinde bağlılık derecelerine göre harp okulu, hukuk fakültesi, siyasal bilimler fakültesi gibi bürokrasiye geçiş sağlayacak öğrencilerin ve okulların tespitiydi. Toros, daha sonra örgütte yaşadığı bir sıkıntıdan Gazi Üniversitesi bölgesine geçti. Daha sonra örgütün medya yapılanmasında görev aldı.” 

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:24
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