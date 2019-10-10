Hainler Ceylanpınar'a saldırdı! Çocuklar yaralandı
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerden Ceylanpınar'a ateşlenen uçaksavar mermieleri iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.10 Ekim 2019 Perşembe 10:04
YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.
Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.
Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.
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