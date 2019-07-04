0553 313 94 23

"Hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:- "İnsanlık tarihinin en acımasız günlerinden bir tanesi 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde yaşanmıştır. PKK terörü, 33 vatandaşımızı acımasızca katletmiştir. Bu hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız"

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:45
"Hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İnsanlık tarihinin en acımasız günlerinden bir tanesi 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde yaşanmıştır. PKK terörü, 33 vatandaşımızı acımasızca katletmiştir. Bu hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Başbağlar Katliamı'nın 26'ncı yılı vesilesiyle yayımladığı mesajında, en temel insan hakkının hayat olduğunu ve hiçbir gerekçenin hayat hakkının üzerine olamayacağını vurguladı.

Günümüz dünyasının, yaşama hakkına, barış ve huzuruna karşı ortaya çıkan en önemli tehdidin terör olduğunu vurgulayan Usta, "Terör olaylarının tamamı saplantılı ideolojilerin yarattığı körelen vicdanlardan kaynaklanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik siyasal sistemin ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması adına, teröre karşı en etkili mücadeleyi yürüten ve en çok bedel ödeyen ülkelerin başında geldiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Uluslararası bir terör örgütü olan PKK, ortaya çıktığı ilk günden itibaren etnik temelli terör eylemleri gerçekleştirmiş, Türkiye içinde ve dışında on binlerce masum insanı öldürmüştür. PKK, kalleşçe ve korkakça gerçekleştirdiği saldırılarda sivil vatandaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi şehit etmiştir. İnsanlık tarihinin en acımasız günlerinden bir tanesi 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde yaşanmıştır. PKK terörü, 33 vatandaşımızı acımasızca katletmiştir. Bu hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız. Yüreğimizde derin yaralar açan Başbağlar Katliamı’nın 26. yılında 33 şehidimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:45
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
  2. Başbağlar Katliamı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyşehir Devlet Hastanesine atanan uzman hekimler göreve başladı
    1. Beyşehir Devlet Hastanesine atanan..
    2. Değerli araziler sahiplerini bekliyor
    3. Karaman’da doğaya 2 bin kınalı keklik..
    4. Türkiye'de bir ilk! Faaliyete geçiyor
    5. Havalimanına ek otobüs seferi
    6. Öğrencisine en fazla harcama yapan..
    7. Sivas’ın ‘Torku’su kuruluyor
    8. İran İstihbarat Bakanı ABD ile..
    9. Evkur Yeni Malatyaspor’a yayıncı..
    10. (Özel) Pamukkale’de tüm zamanların..
    11. Sürü Büyütme ve Destekleme programıyla..
    12. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını..
    13. Batuhan Yaşar: "Dikkat! FETÖ..
    14. Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel..
    15. Başkan Akgün: “Kıbrıs’ta bir işgal söz..
    16. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çarşı..
    17. Diyarbakırlılar kan vermek için..
    18. Chelsea'nin yeni teknik direktörü..
    19. Grekoromen güreşçiler İspanya'da
    20. Prof. İlber Ortaylı'dan çarpıcı..
    21. AK Partili isimden Davutoğlu ve..
    22. Büyükçekmeceli minikler belediye..
    23. Aracın çarptığı çocuk yaralandı
    24. Yerli ayakkabıcılar görücüde
    25. Eyüpsultanlı çocuklar, Dil Evi’nde..
    26. Artvin’deki kazada kızının ardından..
    27. Aile Eğitim Merkezlerinde sağlıktan..
    28. Paralimpik milli yüzücü, Tokyo 2020..
    29. Bebek ve çocuk hazır giyim fuarı açıldı
    30. Kızılay yenileniyor
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”