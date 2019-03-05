Hain saldırının 20. yılında şehitler unutulmadı

Çankırı’da 1999 yılında Valinin makam aracına yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ve sivil şehitler anıldı.

Olayda şehit olan polis memurunun isminin verildiği Şehit Polis Memuru Nurettin Cinsoy Polis Merkezi’nde yapılan anma programında, olay günü şehit olan polis memuru ve sivil şehitlerin için dualar edildi. Programda açıklama yapan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "20 yıl önce haincebir saldırı oldu ve bu saldırı bütün Türkiye’de yankılandı. Saldırı o zaman Ayhan Çevik valimizin aracınaydı, valimizin önceden teröre karşı tutumu daha önce çalıştığı Tokat’ta teröre karşı yaptığı büyük çaba ve çalışmanınintikamıydı. Bu günlerce pusuda beklemiş hain, bombayı patlatmış. O gün günahı olmayan oradan geçen bir sürü insan yaralanmış,bunlardan ölenlerimiz de var. Valimizin yakın koruması şehit olmuş. Valimizde yara almış. O zamanki büyüğümüz yara almış, uzun zaman hayat mücadelesinden sonra göreve dönmüş. Kısa bir zaman sonrada bu o zamanki yaralanmanın etkisinden dolayı dahayatını kaybetmiş. 20 sene geçtikten sonra 20. yılı olarak arkadaşlarımız böylebir çalışma yapmışlar. Biz de kendilerinişehit olanları ve akabinde ölenleri rahmetle anıyoruz. Çankırı adını bu şekilde Türkiye’de yer bulması hoş bir şey değil. Ama bunu bu anmayı bir vefa duygusunun tecellisi olarak kabul ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Anma programına, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, kurum müdürleri ve polis memurlarının katılımıyla gerçekleşti.

Terör örgütü TİKKO’nun üstlendiği patlamada eski Vali Ayhan Çevik ile birlikte 7 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetmişti.