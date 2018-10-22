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Hakkari'den acı haber geldi: 1 asker şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'lı hainler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 19:18
Hakkari'den acı haber geldi: 1 asker şehit

Akşam saatlerinde Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, PKK'Lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker ağır yaralandı.

Helikoperle Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 19:18
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