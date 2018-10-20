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Siirt'te terör saldırısı! 1 özel harekat polisi yaralandı

Siirt'in Herekol Dağı bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 1 özel harekat polisi yaralandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:57
Siirt'te terör saldırısı! 1 özel harekat polisi yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir polis hafif yaralandı.

Herekol Dağı bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Açılan ilk ateşte yaralanan özel harekat polisi, askeri helikopterle getirildiği Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık durumu iyi

Siirt İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, yaralı polisi hastanede ziyaret etti.

Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 14:57
  1. terör örgütü PKK
  2. Herekol Dağı
  3. uzun namlulu silah
  4. Siirt Devlet Hastanesi
  5. Siirt İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay
  6. Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın

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