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Hain patlamada hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:54
Hain patlamada hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.


Bugün Şemdinli ilçesi Zirvin Tepe Üs Bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada aracın sürücüsü İlhami Çelik hayatını kaybetti. Bekar olan Çelik’in cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:54
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