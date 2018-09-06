Hain Mihraç Ural suikast girişiminden yaralı kurtuldu
Suriye'de kanlı Esed rejimiyle birlikte hareket ederek saldırılar düzenleyen terörist Mihraç Ural'a suikast düzenlendi. Ural suikast girişiminde yaralı olarak kurtuldu.06 Eylül 2018 Perşembe 10:55
7 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'de, binlerce insanın ölümüne neden olan teröristlerden biri de Mihraç Ural oldu.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla birlikte hareket edip, Suriye rejimine hizmet eden Mihraç Ural'a suikast düzenlendi.
Ural, saldırıda 2 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.
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