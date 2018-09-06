Hain Mihraç Ural suikast girişiminden yaralı kurtuldu

7 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'de, binlerce insanın ölümüne neden olan teröristlerden biri de Mihraç Ural oldu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla birlikte hareket edip, Suriye rejimine hizmet eden Mihraç Ural'a suikast düzenlendi.

Ural, saldırıda 2 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.