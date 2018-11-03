0553 313 94 23
impression

Hain emir MİT'e takıldı!

FETÖ elebaşının Türkiye'deki militanlarına verdiği Yunanistan’a kaçma talimatı MİT’e yakalandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:58
Hain emir MİT'e takıldı!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış güzergahıyla ilgili Pensilvanya’daki elebaşı Fetullah Gülen’den gelen talimatlar MİT tarafından deşifre edildi. Avrupa’ya kaçan örgüt üyeleri tarafından organize edilen kaçışla ilgili, plana uymayan FETÖ’cülerin ortada bırakıldığı tespit edildi.

Akşam'da yer alan habere göre FETÖ’cülere “Boğulmalar ve yakalanmalar profesyonel olmayan ekiplerin eski ve yıpranmış botlarıyla kaçmaya çalışanlar, az bir ücret farkı için hayatınızı tehlikeye atmayın” diyen elebaşının firar talimatları şöyle:

'YAKALANIRSAK TANIMIYORUZ'

FETÖ’cü insan kaçakçısı organizatörler, Avrupa’ya geçtikten sonra teröristlere rahat bir hayat vaat ederken, yakalanmaları durumunda ‘hiç birinizi tanımıyoruz’ diyerek tüm şartları kabul etmeye zorladıklarını da yine MİT tespit etti.

FETÖ tarafından para karşılığı yurt dışına çıkarılan bazı örgüt üyelerinin Yunanistan’daki kamplarda bir süre kaldıktan sonra örgüte güvenmediği için pişman olup geri döndüğü ve teslim olduğu ileri sürüldü.

EN AZ 2500 EURO SONRA MERİÇ

Yurt dışına çıkmak isteyenler en az 2 bin 500 euro verecek, Edirne’ye geçişten önce bir öncü ekip yola çıkarak polis kontrolü olup olmadığını kontrol edecek. Sonrasında örgüt üyeleri küçük gruplar halinde Meriç Irmağı kenarına getirilecek ve buradan botlara bindirilecek.

KAÇIŞIN PAROLASI: BİZ GÜLENİSTİZ

Yasadışı yollardan Yunanistan’a geçişin sağlanmasında Yunan polisine sığınılacak ve ‘Gülenist’ olduğunu söylenecek. Bu parola sonrası Yunan polisi yardımcı olacak ve sizi diğer FETÖ’cülerin bulunduğu kampa götürecek. Kampa girerken örgüt üyesi 3-4 kişinin referansını vermek şart. Aksi takdirde kampta farklı muameleye tabi tutulursunuz. 

PARA VER, İŞİN HIZLI ÇÖZÜLSÜN

Yunan polisine 2 bin 500 - 3 bin euro rüşvet verilmesi durumunda işlemler hızlandırılacak. Diğer Avrupa ülkelerine daha çabuk geçilecek. Bu parayı vermeyenlerin işlemleri ise en az 1 yıl sürer.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:58
  1. Edirne
  2. fetullah gülen
  3. yunanistan polisi
  4. yunan polisi
  5. FETÖ elebaşı
  6. yeni talimat
  7. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Washington Post: Ortadoğu'nun geleceği için Kaşıkçı'ya adalet şart!
    1. Washington Post: Ortadoğu'nun geleceği..
    2. “ABD’ye en güzel cevap kendi paramızı..
    3. Testleri başarıyla geçen Bozok..
    4. Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca..
    5. Gençlik nereye gidiyor! Bir..
    6. Tekirdağ'da bonzaileri çorapların..
    7. BES 15. yaşını kutluyor
    8. AK Parti'den Kılıçdaroğlu hakkında,..
    9. ‘Full kapasiteye geçeceğiz’
    10. Türkiye'den takas odası teklifi!
    11. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda..
    12. Faizle ‘rekortmen’ oldular
    13. 'Sen her zaman kalplerde olacaksın'
    14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    15. “Kaşıkçı cinayeti Türkiye’yi..
    16. Kayıp olan 6 tablo Aziz Kocaoğlu’nun..
    17. Bu darbeciler, nasıl beraat eder?
    18. Benyamin Netenyahu'dan Trump'a prens..
    19. 'İran için üzüntü duyuyoruz'
    20. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin..
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar