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"Hain darbe girişimini kafalardan silmeye çalışıyorlar"

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül: - "(Domates, patlıcan, soğan, patates) diyor, senin kafandan 251 şehit verdiğimiz, 2 bin 100 gazimizin olduğu o kanlı geceyi, 15 Temmuz hain darbe girişimini silmeye çalışıyorlar. Bu, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür" - "Türkiye'nin başına üşüşen bütün belaları, musibetleri defetmeye ant içmiş olan Cumhur İttifakı'na destek verirseniz, bu duruş nihayetinde ekonomik refahı da getirecektir"

22 Mart 2019 Cuma 22:37
"Hain darbe girişimini kafalardan silmeye çalışıyorlar"

SAKARYA (AA) - MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, "(Domates, patlıcan, soğan, patates) diyor, senin kafandan 251 şehit verdiğimiz, 2 bin 100 gazimizin olduğu o kanlı geceyi, 15 Temmuz hain darbe girişimini silmeye çalışıyorlar. Bu, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür." dedi.

Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen toplantıya katılan Bülbül, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Birilerinin bir, iki sene önce yaşananları silmek için çaba sarf ettiğini aktaran Bülbül, "(Domates, patlıcan, soğan, patates) diyor, senin kafandan 251 şehit verdiğimiz, 2 bin 100 gazimizin olduğu o kanlı geceyi, 15 Temmuz hain darbe girişimini silmeye çalışıyorlar. Bu, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. O gece hesap yarım kaldı. Kimin hesabı yarım kaldı? Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenlerin ve Türkiye'yi bir kaos, iç savaş içerisine sokmaya çalışanların hesabı yarım kaldı. O hesabı alt üst eden, sizlerin, Türk milletinin feraseti ve o gece ortaya koymuş olduğu dik duruştur." diye konuştu.

Bülbül, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davetini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tavrını anımsatarak, milletinden yana endişe hisseden liderlerin eksik olmaması temennisinde bulundu.

- "Yarın geç olabilir"

Bülbül, dünyanın bir savaşa doğru gittiğini ifade ederek, bu savaşın tam ortasında Anadolu coğrafyasının bulunduğunu anlattı.

Uyumaya ve yılgınlığa düşecek vaktin olmadığını dile getiren Bülbül, "Gelecek nesillerimizi iyi düşünmemiz lazım. Bugün belki sandıklarda vereceğimiz oylarla, ortaya koyacağımız tavırla milli iradeye uygun tavır ve duruşla yarın Türkiye'nin aksi durumlarda başına gelebilecek felaketleri önleme imkanına sahibiz. Fakat yarın geç olabilir. Herkes fermada, Türkiye'nin zaaf içerisine düşmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bulunduğu dar boğazdan geçeceğini söyleyen Bülbül, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin başına üşüşen bütün belaları, musibetleri defetmeye ant içmiş olan Cumhur İttifakı'na destek verirseniz, bu duruş nihayetinde ekonomik refahı da getirecektir. Ekonomik olarak alınan tedbirler, meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladı. İnşallah Türkiye ile ekonomik yönden de oynayamayacakları duruma geleceğiz. Her yerde, her şeyde milli ve yerli olmanın formüllerini arıyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Tohumumuz da sanayimiz de silahlarımız da milli olacak."

MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da Millet İttifakı'nın yerel seçimler üzerinden ülkeyi bir meşruiyet tartışmasına sokmak istediğini savunarak, vatandaşlardan kullanacakları oylarla bu tartışmalara son vermelerini istedi.

Cumhur İttifakı MHP Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı ise seçilmesi halinde ilçede ve Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştireceği projeleri anlattı.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:37
  1. Sakarya
  2. Taraklı

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