Vatan haini Can Dündar, Almanya’daki basın toplantısına alınmadı
Almanya'da bulunan Türk heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angela Merkel'in Bellevue Sarayı’nda düzenleyeceği ortak basın toplantısına vatan haini Can Dündar'ın katılması halinde Erdoğan'ın toplantıya katılmayı tercih etmeyeceğini Alman makamlarına iletti. Dündar basın toplantısına dakikalar kala yaptığı açıklamada, toplantıya katılmama kararı aldığını söyledi.28 Eylül 2018 Cuma 14:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi öncesinde, FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar’ın katılacağı basın toplantısının krize yol açtı.
PROVOKASYON YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten kararı çıkardığı Can Dündar, dün Alman dpa ajansına yaptığı açıklamada Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan’a soru sormayı planladığını açıklamıştı.
TÜRK HEYETİ TEPKİ GÖSTERDİ
Erdoğan, Merkel’le görüşme için başkent Berlin’deki Bellevue Sarayı’na gitti. Deutsche Welle’de yer alan habere göre görüşme öncesi ‘Can Dündar krizi’ çıktı. Dündar’a Federal Basın Dairesi’nin akreditasyon onayı vermesine Türk heyeti tepki gösterdi, Alman tarafının geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun tırmandı.
DÜNDAR TOPLANTIYA ALINMADI
Türk heyeti Alman makamlarına, Dündar’ın alınması halinde Erdoğan’ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini iletti.
Toplantıya dakikalar kala Can Dündar, basın toplantısına katılmayacağını açıklasa da Türk heyetinin Alman makamlarına baskısı Dündar'ın provokasyonunu engelledi. Dündar, dün geceden beri toplantıya katılmaması yönünde Türk heyetinin yoğun bir diplomatik temas sürdürdüğünü belirtti.
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