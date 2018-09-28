Vatan haini Can Dündar, Almanya’daki basın toplantısına alınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi öncesinde, FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar’ın katılacağı basın toplantısının krize yol açtı.

PROVOKASYON YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten kararı çıkardığı Can Dündar, dün Alman dpa ajansına yaptığı açıklamada Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan’a soru sormayı planladığını açıklamıştı.

TÜRK HEYETİ TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan, Merkel’le görüşme için başkent Berlin’deki Bellevue Sarayı’na gitti. Deutsche Welle’de yer alan habere göre görüşme öncesi ‘Can Dündar krizi’ çıktı. Dündar’a Federal Basın Dairesi’nin akreditasyon onayı vermesine Türk heyeti tepki gösterdi, Alman tarafının geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun tırmandı.

DÜNDAR TOPLANTIYA ALINMADI

Türk heyeti Alman makamlarına, Dündar’ın alınması halinde Erdoğan’ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini iletti.

Toplantıya dakikalar kala Can Dündar, basın toplantısına katılmayacağını açıklasa da Türk heyetinin Alman makamlarına baskısı Dündar'ın provokasyonunu engelledi. Dündar, dün geceden beri toplantıya katılmaması yönünde Türk heyetinin yoğun bir diplomatik temas sürdürdüğünü belirtti.