'Hain Barbicik' kovulan isme kendi yediğinden tavsiye etti: Kalın kalın kemiklisinden
Provokatör Barbaros Şansal, CNN Türk'ten kovulan Şirin Payzın'a, İstanbul'da sık sık yediği kuzu kapama tavsiye etti.05 Ekim 2018 Cuma 21:12
Provokatör Barbaros Şansal, CNN Türk'ten kovulan Şirin Payzın'a Ayazpaşa'da kuzu kapama yemeği tavsiye etti.
1999 yılından bu yana çalıştığı CNN Türk'ten geçtiğimiz gün kovulduğunu açıklayan Payzın'a Twitter hesabından yazan provokatör Şansal, Şirin Payzın'a yönelik ilginç bir tavsiyede bulundu.
Payzın'a Taksim'de bulunan ve kendisinin müdavimi olduğu sanılan bir adreste 'kalın kalın kemiklisinden' kuzu kapama yemeği tavsiye eden provokatör Şansal, attığı tweetle takipçilerinden de küfürlü yorumlar aldı. Takipçilerinden birinin, 'Ulan abi harbi g... haa' cevabını yazdığı tweete bir diğer takipçisi ise 'Abi harbi p... kızma' diye yanıtladı.
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