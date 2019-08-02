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Türkiye Hahambaşısından İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:54
Türkiye Hahambaşısından İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Halevaİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti.

İnanç masası kurulacak

Haleva’nın ziyareti sırasında konuşan İmamoğlu, belediye bünyesinde inanç masası kurulması çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Özellikle İstanbulumuzda bu dönemde başlatmayı arzu ettiğimiz bir inanç masası çalışmamız var. Sizinle de irtibat kuracak arkadaşlarımız. Her inanç grubumuzun yaşadığı problem veya istek olabilir. Yönetim tarafından anında hissedilmesi açısından bu çalışmayı başlattık. Şu anda öyle bir dönem oluşturuyoruz. Herkesin kendi maneviyatıyla birlikte mutlu olmasını istiyoruz” dedi.

Hahambaşı Haleva ise İmamoğlu’na çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:54
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. hahambaşı
  5. Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva

YORUM YAZ

  • Eren Eren 21 dk önce
    Haham son demeçlerini vermiştir. Projede olur efendim demiştir.
  • İyi kandırdınız ziyareti İyi kandırdınız ziyareti 22 dk önce
    Günübirlik yaşamanın sonucu mu?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 25 dk önce
    Kapalı Vatandaşlara Dūnyayı Dar Edenler. Kendi Soydaşlarına Ayrıcalık Tanıyorlar. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • Şeref KazanŞeref Kazan50 dk önce
    İmamoğlu değil Hahamoğlu

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