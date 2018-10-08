Hahambaşı Lazar Putin'i eleştirdi

Haaretz gazetesinin haberine göre Rusya'daki Yahudi toplumunun en yetkili iki isminden biri olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenli olarak görüşen Lazar, Romanya'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırma kararını hata olarak niteledi.

Lazar, "Bunun, bölgedeki sorunlara yenilerini ekleyecek bir hata olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Putin ile istişare edeceğiz'

2000 yılında Rusya vatandaşlığına geçen İtalyan asıllı Lazar, bu konuyu Putin'le istişare edeceklerini kaydetti.

'Rusya-İsrail işbirliğinin süreceğini umuyoruz'

Lazar, "İsrail ve Rusya'nın terörü durdurmak, İran'ı durdurmak için işbirliği yapmaya devam edeceğini ve İsrail'in sınırlarını korumaya ve tehditleri topraklarına gelmeden ortadan kaldırabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Ekim'de Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak amacıyla Suriye hükümetine S-300 hava savunma sistemlerinin sevkiyatını tamamladıklarını açıklamıştı.

Rus Savunma Bakanı, Suriyeli askerlerin 3 ay içerisinde Suriye'ye teslim edilen S-300 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere eğitileceğini ifade etmişti.