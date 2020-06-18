Hafter'in generalinden TRT'ye bomba açıklama: Bunu beklemiyorduk

2014 yılından bu yana Hafter saflarında bulunan ve darbeci generale bağlı hava kuvvetlerini komuta eden Ali Yusuf Muhammed, tutulduğu hücrede, TRT Haber’le önemli bilgileri paylaştı.

Ali Yusuf Muhammed, Libya ordusunun başlattığı Barış Fırtınası operasyonunun kendileri için ağır bir darbe olduğunu itiraf etti.

Muhammed, "Ülkenin doğusu ve güneyi halen Hafter’in elinde. Ancak Terhune’yi ve Trablus Havaalanı’nı kaybetmeyi beklemiyorduk. Bize ‘başkent Trablus’u alın’ talimatı verildi ama alamadık. Türkiye ile Trablus hükümeti arasındaki anlaşmayla moralimiz daha da bozuldu.” diye konuştu.

"İHA'ların bulunduğu üste BAE'den gelen teknisyenler çalışıyor"

Hava desteğinin Cufra’daki üsten sağlandığını söyleyen Muhammed, Hafter’in elindeki hava gücüyle ilgili kritik bilgiler de verdi:

"Yaklaşık bin 500 hava saldırısı yaptık. Savaş uçağı sayımız değişken; 10 ile 15 arasında. Çünkü arızalananlar oluyor. 6 tane insansız hava aracımız (İHA) var. Bunlar, büyük tip İHA'lar. Onlar Harrube Hava Üssü'nde. Orada Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen teknisyenler çalışıyor."

Hafter’e destek veren ülkeler: BAE, Rusya ve Mısır

Hafter güçlerine destek veren ülkelerin Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır olduğunu dile getiren Muhammed, bu ülkelerden kendilerine gelen yardımlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mühimmatlar Birleşik Arap Emirlikleri'nden kargo uçaklarıyla getiriliyor. Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi başlangıçta 2 taneydi. Sonrasında sayısı arttıysa, bilmiyorum. Rus Wagner şirketi bizim için savaşıyordu ama militanları nasıl getiriyorlar, bilmiyorum."

Ali Muhammed Yusuf, sivillere yönelik saldırıların ise “yanlışlıkla” yapıldığını öne sürdü.