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Hafter'in 11 televizyon kanalına çalışma yasağı getirmesine tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı yönetimi "11 televizyon kanalına çalışma yasağı getirme kararının gerekçesini açıklamaya" çağırdı

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:50
Hafter'in 11 televizyon kanalına çalışma yasağı getirmesine tepki

TRABLUS (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kendi kontrolünde bulunan bölgelerde, aralarında Libya devlet televizyonunun da bulunduğu 11 kanalın çalışmasına engel getirmesini kınadı.

Paris merkezli basın izleme örgütü RSF'den yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin kontrolündeki bölgelerde 11 basın kuruluşunun yasaklanmasına tepki gösterildi.

Söz konusu basın kuruluşlarının bu bölgelerde çalışmasının yasaklanma nedenine ilişkin Hafter güçlerinden izahat istenen açıklamada, RSF Kuzey Afrika Masası Başkanı Süheyb Hayati'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Libya medyası eşi görülmemiş bir krizin içinde ve aralarından bazıları ister istemez savaşan gruplara yanaşmış durumda. Basını propaganda aracı olarak kullanan Libya'daki çatışmanın tarafları, aynı zamanda sansür savaşı da veriyor."

Libya'da Hafter'in kontrolünde bulunan doğu bölgesindeki yönetim, dün, aralarında Libya devlet televizyonunun da bulunduğu 11 basın kuruluşunun kendi kontrolündeki bölgelerde çalışmasını yasakladığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:50
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü

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