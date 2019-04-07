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Hafter'e bağlı güçlerden savaş uçağı itirafı

Darbeci General Halife Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etti

07 Nisan 2019 Pazar 23:32
Hafter'e bağlı güçlerden savaş uçağı itirafı

BİNGAZİ (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen Halife Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını açıkladı.

Sözcü Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a düzenledikleri saldırıda hava kuvvetlerini kullandığını, havalimanı çevresinin bu şekilde vurulduğunu söyledi.

Gelecek saatlerde sürpriz bir plan uygulayacaklarını belirten Mismari, Trablus'ta bugün yaşanan çatışmalarda Hafter'e bağlı güçlerde can kaybı veya yaralanma olduğu yönündeki bilgileri yalanladı.

Mismari, "başkente yönelik saldırı kararının alınmasında Suudi Arabistan'ın rolü olduğu" yönünde basında yer alan iddiaların da doğru olmadığını kaydetti.

Hafter'in 27 Mart'ta Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesinden kısa bir süre sonra Trablus'a saldırması dikkati çekmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH'nin "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonunu başlattığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 23:32
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. Trablus

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