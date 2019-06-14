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Hafter milisleri petrol sahasına girdi

Libya'da Halife Hafter'e bağlı 80 kadar silahlı kişi, Ras Lanuf petrol sahasına girerek buradaki bir binayı ele geçirdi - Libya Ulusal Petrol Kurumu, sahadaki faaliyetlerini durdurarak çalışanlarını tahliye edebileceğini açıkladı

14 Haziran 2019 Cuma 11:21
Hafter milisleri petrol sahasına girdi

ANKARA (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ülkenin kuzeyindeki Ras Lanuf petrol sahasına girdiği bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Hafter'e bağlı bir komutanın idaresinde 80 kadar silahlı kişi, Ras Lanuf petrol sahasına girerek, burada ele geçirdikleri bir binayı askeri amaçla kullanmaya başladı.

Milislerin bir savaş gemisine yakıt doldurduğu, ayrıca petrol sahası personeli için ayrılan erzak ve yatakhanelere de el koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü'nün şu ifadelerine yer verildi:

"Yaşanan çatışmalara taraf bir grubun petrol tesislerini kullanmasına müsaade etmemiz mümkün değil. Silahlı güçlerin petrol sahasında bulunmaları çalışanlar için kabul edilemez bir risk teşkil ediyor. Bu durum, petrol terminalini muhtemel bir askeri hedef haline getiriyor. Dolayısıyla, Libya'nın petrol üretim altyapısının yıkımı ve bunu izleyecek ekonomik kriz tehlikesi taşıyor."

Libya'da devam eden çatışmalarda taraf olmadığını vurgulayan Ulusal Petrol Kurumu, petrol sahasındaki durumun devam etmesi durumunda personelini buradan çekebileceğine ve faaliyetlerini durdurabileceğine işaret etti.

Bingazi ile Sirte arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ras Lanuf ve Brega petrol limanlarına ev sahipliği yapıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar son iki ayda şiddetlendi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:21
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