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Libya'da Hafter'e bağlı milisler kadın milletvekilini kaçırdı!

Libya’da kadın milletvekili Siham Serkyave, Hafter milislerinin kontrolü altında bulunan Bingazi kentinde kaçırıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
Libya'da Hafter'e bağlı milisler kadın milletvekilini kaçırdı!

Libya’da başkent Trablus’u ele geçirmek için saldırı başlatan Hafter milislerinin kontrolünde olan Bingazi kenti milletvekili Siham Serkyave, kimliği belirsiz kişilerce evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Libyalı kaynaklar, Serkyave’nin evinin dün sabah Hafter’e bağlı silahlı milisler tarafından basıldığını aktardı.

Kahire’de toplanan ve 180 üyenin bulunduğu Temsilciler Meclisi’nden yalnızca 37 üyenin katıldığı toplantı sonrası Serkyave, Hafter’in Trablus saldırısını desteklemediği gerekçesiyle tehdit edilmişti.

Libya’da Temsilciler Meclisi üyelerinin çoğunluğu Uluslararası Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolü altındaki başkent Trablus’ta yaşıyor. Hafter’in baskılarıyla ülkenin doğusundan kaçmak zorunda kalan milletvekilleri, tehditlerin devam etmesi nedeniyle Tobruk’a dönemiyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
  1. Libya
  2. Trablus
  3. Siham Serkyave

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