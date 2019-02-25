ANKARA (AA) - Libya'da Halife Hafter'i destekleyen Tobruk Temsilciler Meclisi Üyesi Muhammed Adem Lino, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grubun ülkenin güneyindeki Murzuk kentinde sivillere ait 90 kadar evi yaktığını ve LUO'nun operasyonlarında kentte en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Lino, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyine operasyon başlatan Hafter'e bağlı güçlerin Murzuk kentinde çeşitli ihlaller gerçekleştirdiğini belirterek, "Hafter güçlerinin operasyonunda Murzuk kentinde 19 kişi öldü." dedi.

Hafter'e bağlı birliklerin "insanları kimliklerine göre hedef aldığını" kaydeden Lino, "Murzuk hastanesinde 19 ölü bulunuyor. Sokaklarda cesetler var. (Silahlı) Birlikler evimi, babamın evini, kardeşlerimin evini, toplamda kentte 90'a yakın evi yağmaladı, yaktı." diye konuştu.

"Güney bölgelerini Çadlı silahlı muhalif gruplardan temizlemek" vaadiyle operasyon başlatan Hafter birliklerinin yanında Sudanlı savaşçıların da bulunduğunu söyleyen Lino, Hafter'in müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi'nin LUO üzerinde hiçbir söz sahibi olmadığını, söz konusu birliklerin "keyfi hareket ettiğini" sözlerine ekledi.

LUO'dan önceki gün yapılan yazılı açıklamada, çatışmalardan sonra Murzuk'ta kontrolün sağlandığı ve kentin "Çadlı silahlı gruplardan temizlenerek silah, araç ve savaşçı ele geçirildiği" ileri sürülmüştü.



Libya'nın doğusundaki hâkim silahlı güç Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grup, "ülkenin toprak bütünlüğünü korumak, Çadlı saldırganları engellemek, bölgedeki insan kaçakçılarını durdurmak, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'yi bölgeden uzaklaştırmak" şeklinde sıraladıkları gerekçelerle 15 Ocak'ta güneye askeri operasyon başlattığını duyurmuştu.

Ancak uzmanlar, Hafter'in, petrol zengini bu bölgede meşru gerekçelerden çok kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini ifade ediyor.

- Siyahi kabilelere karşı ayrımcılık

Sebha kentinde Çad-Mali bölgesine kolları uzanan Tuareg asıllı siyahi "Tabu" kabilesi LUO'nun gerçekleştirdiği ihlallerde ön plana çıkmıştı. Hafter birliklerinin, kendisine karşı gelen Tabu kabilesinin "evlerine baskın düzenlediği, erkekleri alıkoyduğu ve kabile üyelerine yargısız infaz yaptığı" yönünde haberler ve görüntüler yerel basında geniş yer almıştı.

Bu görüntüler büyük tepki çekmiş, Hafter'in destekçileri arasında yer alan ülkenin doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi'ne bağlı hükümetten İskan Bakanı Ali Koso da Hafter birliklerinin Tabu kabilesine karşı "etnik kıyım" yaptığını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.



