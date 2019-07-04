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Hafter güçlerinin göçmenleri hedef aldığı merkezde ölü sayısı 53'e yükseldi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisine göre, saldırıda 6'sı çocuk 53 kişi öldü, 130 kişi yaralandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:51
Hafter güçlerinin göçmenleri hedef aldığı merkezde ölü sayısı 53'e yükseldi

ANKARA (AA) - Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin tutulduğu merkeze düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde 2 Temmuz gecesi düzenlenen iki hava saldırısında 6'sı çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırısında atılan iki füzeden birinin boş bir garaja, diğerinin 120 kadar düzensiz göçmenin kaldığı hangara isabet ettiği, saldırının ardından merkezden kaçmaya çalışan göçmenlere de güvenlik görevlilerince ateş açıldığı kaydedildi.

Tacura'daki merkezde kadın ve çocuklar dahil 600'ün üzerinde düzensiz göçmenin rızaları olmadan tutulduğu ve saldırının ardından 500 kadarının hala merkezde bulunduğu ifade edildi.

- "Tüm bireylerin her an risk altında olduğunu gösteriyor"

Açıklamada, Trablus'ta ve çevresinde çatışma alanlarına yakın merkezlerde tutulan 3 bin 800 kadar düzensiz göçmenin güvenliğinden endişe duyulduğu vurgulanarak "Bu korkunç olay, bu merkezlerde rızaları dışında tutulurken ve katiyen kendi başlarına güvenliklerini sağlayamazken tüm bireylerin her an risk altında olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısının "savaş suçu" teşkil edebileceğini açıklamıştı.

Bachelet, Libya'daki düzensiz göçmelerin tutulduğu tüm merkezlerin kapatılması çağrısını da yinelemişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:51
  1. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi
  2. düzensiz göçmen
  3. Hafter
  4. Libya
  5. Tacura

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