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Hafter güçlerinin göçmen merkezine saldırısında ölü sayısı 44'e yükseldi

Libya'nın Tacura bölgesindeki düzensiz göçmen merkezine Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda ölü sayısı 44'e çıktı - BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının "savaş suçu niteliği" taşıyabileceğini belirtti - Afrika Birliği, saldırıya ilişkin bağımsız araştırma çağrısı yaptı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00
Hafter güçlerinin göçmen merkezine saldırısında ölü sayısı 44'e yükseldi

ANKARA (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 44'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin doğusundaki Tacura kentinde yer alan göçmen merkezine düzenlenen hava saldırısında 44 kişinin hayatını kaybettiği, 130'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 600'den fazla düzensiz göçmene ev sahipliği yapan merkezin ikinci kez hedef alındığı aktarıldı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, "uluslararası kanun ve en basit insani normlara aykırı bu operasyonun emrini veren, gerçekleştirilen ve bu operasyona silah sağlayanların" uygun cezaya çarptırılması çağrısı yaptı.

Açıklamada Selame'nin şu sözlerine yer verildi:

"Perişan vaziyetleriyle bu barınakta bulunmak zorunda kalan insanları baskına uğratır gibi hedef alan bu saldırı bir savaş suçu niteliği taşıyabilir."

Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), saldırıya ilişkin ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı birlikleri sorumlu tutarken, Hafter tarafı saldırıya ilişkin sessizliğini koruyor.

- "Hafter müttefiki ülkeler deliye döndü"

Bu arada UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Hafter destekçisi ülkelerin olduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in geçen hafta kritik Giryan kentini kaybetmesinin ardından "Hafter müttefiki ülkelerin deliye döndüğünü" dile getiren Başağa, açıklamasında açıkça ülke ismi vermedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, Hafter'in baş destekçileri arasında yer alıyor.

- Afrika Birliğinden bağımsız araştırma çağrısı

Afrika Birliği, Tacura kentindeki göçmen merkezine düzenlenen saldırının bağımsız şekilde araştırılması ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.

UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, gece saatlerinde göçmen barınma merkezine yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak için düzensiz göçmenlerin uğrak noktası haline geldi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin rakamlarına göre, Libya içindeki düzensiz göçmen barınma merkezlerinde kalan 6 bin göçmenden 3 bini "çatışma bölgelerine yakınlıkları nedeniyle" tehdit altında bulunuyor ve bu kişilerin bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor.





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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00
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