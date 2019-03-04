0553 313 94 23

Hafter güçlerinden "Cezayir sınırına ulaştık"açıklaması

Halife Hafter'e bağlı güçler, güneyde yeni kasabalar ele geçirerek batıdaki Cezayir sınırına kadar ulaştıklarını ileri sürdü

04 Mart 2019 Pazartesi 23:21
Hafter güçlerinden "Cezayir sınırına ulaştık"açıklaması

TRABLUS (AA) - Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), ülkenin güneyinde yeni bölgeler ele geçirdiklerini ve Cezayir sınırına kadar ulaştıklarını iddia etti.

LUO basın ofisinden yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin El-Fil Petrol Kuyusu yakınlarındaki Vadi Atbe bölgesine çatışmasız biçimde girdiği ve yerel halkın Hafter birliklerini "kutlamalarla karşıladıkları" öne sürüldü.

Benzer bir açıklamayı bu sabah tekrarlayan LUO, ülkenin güneyindeki Çad-Nijer sınırı yakınlarında yer alan Katrun beldesinin ele geçirildiğini ilan etti.

LUO Sözcüsü Ahmed el-Mismari de gün içinde düzenlediği basın toplantısında, Hafter güçlerinin güneyde Çad-Nijer sınırının yanı sıra Cezayir sınırına ulaştığını söyledi.

Mismari, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrol ettiği Tunus sınırı haricindeki ülke sınırlarının LUO'nun kontrolünde olduğunu öne sürdü.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ancak uzmanlar, Hafter'in, petrol zengini bu bölgede meşru gerekçelerden çok kendi çıkarlarını düşünerek, nüfuz alanını artırmak amacıyla hareket ettiğini ifade etmişti.

Operasyonun başlamasından yaklaşık iki hafta sonra LUO ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'yi ele geçirmişti. Hafter'e bağlı birlikler daha sonra El-Fil Petrol sahasına ilerlemiş, burayı da geçen hafta kontrol altına aldığını duyurmuştu.

- Siyahi kabilelere karşı ayrımcılık

Sebha kentinde Çad-Mali bölgesine kolları uzanan Tuareg asıllı siyahi "Tabu" kabilesi LUO'nun gerçekleştirdiği ihlallerde ön plana çıkmıştı.

Hafter birliklerinin, kendisine karşı gelen Tabu kabilesinin "evlerine baskın düzenlediği, erkekleri alıkoyduğu ve kabile üyelerine yargısız infaz yaptığı" yönünde haberler ve görüntüler yerel basında geniş yer bulmuştu.

Söz konusu görüntüler büyük tepki çekmiş, Hafter'in destekçileri arasında yer alan ülkenin doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi'ne bağlı hükümetten İskan Bakanı Ali Koso da Hafter birliklerinin Tabu kabilesine karşı "etnik kıyım" yaptığını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:21
  1. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya İsrail-Filistin toplantısına ev sahipliği yapacak
    1. Rusya İsrail-Filistin toplantısına ev..
    2. Mustafa Denizli hastaneden ayrıldı
    3. "Yerel seçimlerde de istikrarı..
    4. Maçın ardından
    5. Zarif'ten "sabrımız taşmak üzere"..
    6. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel..
    7. Hafter güçlerinden "Cezayir sınırına..
    8. Rusya'da 15 yıl sonra nüfusun yüzde..
    9. ABD'den Türkiye'ye küstah 'S-400'..
    10. Ürdün'den 7 yıl aradan sonra Suriye..
    11. Seyir halindeki araç alev alev yandı
    12. GÜNCELLEME - Adana merkezli 7 ildeki..
    13. Ahmet Ağaoğlu: "Bu sene böyle geçecek"
    14. Kağıthane’de otomobil tutkunu gencin..
    15. Ünal Karaman: “Bu oyun bize yakışmadı”
    16. Fare zehrini şeker sanıp yiyen çocuk..
    17. (ÖZET) Akhisarspor Alanyaspor maç..
    18. Maçın ardından
    19. Bakan Gül: “FETÖ’nün şişirdiği, ipini..
    20. Mustafa Denizli'den ilk açıklama
    21. Kahyaoğlu: “Takım moral buldu ve önünü..
    22. Sergen Yalçın: ”Kötü bir gece oldu..
    23. Muş’ta ahır çöktü, 130 küçükbaş hayvan..
    24. Sarp Yiğit: "Bir puanı Mustafa..
    25. Bakan Kurum’dan Akşehirlilere toplu..
    26. Mustafa Denizli: "Kulüp doktorumuzun..
    27. "İki yılda 3 bin 333 PKK'lı etkisiz..
    28. 55 Mısırlı Türkiye'de! "Mazlumun sesi..
    29. AB ve Katar'dan havacılık anlaşması
    30. FKÖ Yürütme Kurulundan ABD’ye..
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk