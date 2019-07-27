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Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu bombaladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir okulda, General Halife Hafter güçlerinin saldırısı nedeniyle maddi hasar oluştu

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:50
Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu bombaladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un el-Hani bölgesinde bir okulda, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin düzenlediği saldırı nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH)'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, maddi hasar gören okula ait fotoğraflara paylaşıldı.

Saldırının okulun dış cephesinin yanı sıra dersliklerde hasara neden olduğu görülürken, tatil gününe denk gelmesi nedeniyle olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini kaybetmişti.



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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:50
  1. General Halife Hafter
  2. Okul
  3. Trablus

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