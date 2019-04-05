0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hafter güçleri Trablus yakınlarındaki üç bölgeyi ele geçirdi

05 Nisan 2019 Cuma 21:00
Hafter güçleri Trablus yakınlarındaki üç bölgeyi ele geçirdi

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki üç önemli bölgeyi ele geçirdi.

Hafter güçlerine ait resmi Facebook hesabından yapılan yazlı açıklamada, Trablus'un güneyindeki stratejik öneme haiz Kasr bin Gaşir, Vadi er-Rabi' ve Suk el-Hamis bölgelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu bölgeler, Trablus'un merkezine yaklaşık 27 ila 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

- Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde şiddetli çatışmalar

Öte yandan Kasr bin Gaşir Belediye Başkanı Muhammed Accac, Libya'daki "Ahrar" televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgeye yakın bir mesafede bulunan ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün yayımladığı ses kaydında, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:00
  1. Hafter
  2. Libya
  3. Trablus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
    1. Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
    2. Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye..
    3. İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor
    4. Atatürk Havalimanı’nın taşınma süreci..
    5. Myanmar ordusu tarlada çalışan..
    6. Valilik duyurdu! O ilde 15 gün süreyle..
    7. Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
    8. Zelenskiy, alkol ve uyuşturucu..
    9. Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı..
    10. Baca tutuştu, 5 ev kül oldu
    11. Başkan Cavit Erdoğan’dan veda mesajı
    12. Bakan Selçuk’tan öldürülen müdür..
    13. Ekmeğe zam yapılacak mı? Resmi..
    14. İİT ve Arap Birliği'nden Libya uyarısı
    15. Yüksekova’ya Nisan ayında kar sürprizi
    16. Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 -..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. Sobadan giysisi tutuşan yaşlı kadın..
    19. Bakan Kasapoğlu’ndan kitap ve oyuncak..
    20. Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü
    21. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı:..
    22. Cami saldırısında karar verildi!
    23. Stratejik Araştırmalar Kurulu toplantısı
    24. "Brexit'in ertelenmesinden bahsetmek..
    25. İran'da nehir suları yükseldi: 3 ölü
    26. Almanya'da Türk gençler hastalara..
    27. AK Parti Gemlik İlçe Başkanı İslam,..
    28. Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na ilginç..
    29. Bağımsız aday seçimin iptali için..
    30. Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
    4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
    4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor