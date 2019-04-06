0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hafter güçleri Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:03
Hafter güçleri Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birlikler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Hafter'e bağlı Harp Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, silahlı güçlerin, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, birliklerin önümüzdeki saatlerde Trablus'un diğer önemli bölgelerini ele geçirmede hareket noktası olması için havalimanını "emniyet altına" almaya çalıştığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) açıklama gelmedi.

Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), dün Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdiklerini belirtirken, UMH ise kısa süre içerisinde havalimanının geri alındığı açıklamasında bulunmuştu.

LUO Sözcüsü Ahmed el-Mismari düzenlediği basın toplantısında, "Trablus çevresindeki çatışmalar görev tamamen bitene kadar durmayacak." ifadelerini kullanarak, Hafter güçlerinin Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdiğini belirtmişti.

UMH İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa ise Hafter güçlerinin havalimanını ele geçirdiklerini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, havalimanını geri aldıklarını ifade etmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:03
  1. Libya
  2. Trablus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova'da silahlı kavga: 2 yaralı
    1. Yalova'da silahlı kavga: 2 yaralı
    2. Tunceli Valisinden Komünist başkana..
    3. AÇSH spor kulübü buz sporlarına..
    4. Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk..
    5. Boeing tüm dünyaya duyurdu! 737 MAX 8..
    6. Mahalle kültürü gençlerle geliştirilecek
    7. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin,..
    8. Uluslararası yolda obruk oluştu
    9. Hakkari'de 'Polis Haftası'..
    10. Ahmet Doğan kimdir nereli ve kaç..
    11. Operasyon böyle başladı! Binali..
    12. "Kandil ile uzlaşmak için kayyum..
    13. Dağda mahsur kalan keçileri AFAD..
    14. Fındıkta ‘kozalak akarı’ zararlısına..
    15. Asayiş müdürüyle saf tutan firari,..
    16. Irak’ta etkili olan sel nedeniyle İran..
    17. İzmir'de merak uyandıran olay! 54..
    18. Meteoroloji müjdeyi verdi! Havalar..
    19. Efeler galibiyetle başladı
    20. Gazeteci Recep Bulut: “Bundan sonraki..
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız