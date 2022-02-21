Haftalık veriler açıklandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illeri de açıkladı. Buna göre, bir önceki haftaya göre vaka sayısı en fazla artan illerimiz; Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun oldu.

5-11 Şubat tarihleri arasında, illerin yüzbinde vaka sayıları ise şöyle:

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs verilerine göre 20 Şubat Pazar günü 70 bin 355 test sonucu pozitif çıkmıştı.

Toplam uygulanan aşı: 144 milyon 850 bin 157

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 623 bin 451'e, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 715 bin 583'e, üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 26 milyon 671 bin 610'a yükseldi. Ülke genelindeki toplam aşılanma oranı da 144 milyon 850 bin 157 oldu.