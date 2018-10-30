Dele Alli'nin sözleşmesi uzatıldı

Tottenham, İngiliz yıldız Dele Alli'yle yeni bir kontrat anlaşması yaptı.

Haftalık 50 bin Pound'luk (350 bin TL) sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, yeni anlaşmayla birlikte 2024 yılına kadar haftalık 90 bin Pound (633 bin TL) kazanacak.

Tottenham, Dele Alli'den sonra 2020'de kontratı bitecek Christian Eriksen ve Jan Vertonghen'le yeniden masaya oturmak istiyor.

Kaynak: Fanatik