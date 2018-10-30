Dele Alli'nin sözleşmesi uzatıldı
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yıldız futbolcu Dele Alli'yle olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Dele Alli, yeni sözleşmesine göre haftalık 90 bin Pound kazanacak.30 Ekim 2018 Salı 14:43
Tottenham, İngiliz yıldız Dele Alli'yle yeni bir kontrat anlaşması yaptı.
Haftalık 50 bin Pound'luk (350 bin TL) sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, yeni anlaşmayla birlikte 2024 yılına kadar haftalık 90 bin Pound (633 bin TL) kazanacak.
Tottenham, Dele Alli'den sonra 2020'de kontratı bitecek Christian Eriksen ve Jan Vertonghen'le yeniden masaya oturmak istiyor.
Kaynak: Fanatik
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