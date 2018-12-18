Artık bu sisteme geçiyorlar: Haftada 4 gün çalışmak mümkün mü?

Yapılan çalışma ve deneyler hafta sonu tatilinin üç güne çıkartılmasının verimliliği arttırdığı, çalışanların motivasyonunu yükselttiği ve tükenmişlik sendromunu azalttığını ortaya koyuyor.

Dört günlük çalışma uygulamasını deneyen şirketlerde sonuç başarılı

Yeni Zelandalı Perpetual Guardians şirketi bu uygulamanın öncülerinden. Sene başından itibaren hafta sonu tatilini üç güne çıkaran şirketin yöneticisi uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı. 230 çalışanı olan şirkette tüm personelin dahil olduğu sekiz haftalık deneyde stres seviyesi, iş-yaşam dengesi ve şirkete bağlılık gibi göstergelerin önemli ölçüde iyileştiği görüldü. Dört gün iş başı yapılan şirkette verimliliğinin ise değişmediği gözlemlendi.

"Müşteriler kıskanıyor"

Berlin merkezli bilgisayar şirketi Planio'nun kurucusu Jan Schulz-Hofen da sene başından itibaren dört gün çalışma prensibini benimsediklerini söyleyerek, bunun şirket çalışanları için çok daha sağlıklı olduğunu ve ortaya daha verimli işler çıkarttıklarını anlatıyor.

36 yaşındaki şirket sahibi "Beş gün çalıştığınız zaman daha fazla vaktiniz olduğunu düşünerek işleri ağırdan alıyorsunuz. Ara veriyor, kahvenizi daha yavaş içiyor, iş arkadaşlarınızla muhabbete dalıyorsunuz. Ancak eğer cuma gününüzü tatil yaparak geçirmek istiyorsanız işinize daha fazla konsantre oluyorsunuz ve daha hızlı, verimli çalışıyorsunuz." şeklinde açıklıyor.

Cuma günü tatil olan şirketi arayan müşterilerin telesekretere bağlandığını söyleyen Schulz-Hofen, müşterilerden olumsuz tepki almadıklarını, hatta müşterilerinin bu durumu kıskançlıkla karşıladıklarını ifade ediyor.

İşkolik deyince akla gelen ilk ülkelerden olan Japonya'da bile devlet, şirketleri pazartesi günlerini tatil yapma konusunda teşvik ediyor.

En fazla mesai yapanlar ABD'de

ABD, İngiltere ve Almanya'nın dahil olduğu sekiz ülkede 3 bin çalışana uygulanan ankete katılanlardan neredeyse yarısı kesintiye uğramadıkları taktirde günde beş saat çalışarak işlerini kolayca bitirebileceklerini düşündüğünü söyledi. Ancak bu kişilerin çoğu haftada 40 saatten fazla çalıştığını ifade etti. ABD başta olmak üzere ankete katılanların yüzde 49'u fazla mesai yaptığını söyledi.