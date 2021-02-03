Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının, daha önce açıklanan 17 ilde 128 vakanın çok üstüne çıktığını açıkladı. Koca, “İngiltere varyantından bahsediyoruz. İl il artış devam ediyor” dedi. Koca, Milliyet’in de yer aldığı bir grup gazeteci ile sohbet etti, sorularını yanıtladı. Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine Koca, vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyerek, “Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Koca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp, yine seyre göre il il getirilebileceğini söyledi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.

Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Erdoğan'ın konuşmasında yasakların sona ermesine dair bir detay yoktu. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.