Hafta sonu yasağı tüm illerde geri mi geliyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Günlük koronavirüs vakalarının yanı sıra koronavirüs haritasında haftalık her 100 bin kişide görülen koronaviirüs vaka sayıları paylaşılıyor. Koronavirüs risk haritasında mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renk ile iller gösteriliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden mi geliyor?

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu vakalardaki korkutan artış ve olası kısıtlamalarla ilgili görüşlerini 'Hafta sonu kapanmalı mıyız?' başlıklı yazısıyla dile getirdi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin kararı pandemiyi yönetenlerin vereceğini söyleyen Müftüoğlu, ancak net olarak kapanılması gerektiğini savundu. ''Kapanalım çünkü rakamlar bizi buna zorluyor.'' diyen Müftüoğlu, hafta sonu kapanması olmazsa daha kötü, ağır, bunaltıcı, can yakıcı kısıtlamalarla karşı karşıya gelinebileceği uyarısında bulundu.

Osman Müftüoğlu yazısına şunları kaleme aldı: “Günlük vaka sayılarındaki artış, pandemi matematiğine aşina herkes için korkutucu. Üstelik, benim gibi düşünen uzmanların sayısı da oldukça fazla. Kısacası bu yeni uygulama güven vermiyor” şeklinde özetlenebilecek bir yazım yayımlandı. İtiraf edeyim ki o yazıda kimsenin hevesini kırmak, keyfini kaçırmak, moralini bozmak gibi bir niyetim falan da yoktu ama durum ortadaydı. Geldiğimiz noktada ise vaka sayıları yeniden 30 binleri zorluyor. Anlayan anlamayan herkes için “pandemide gidiş” hiç de iyi görünmüyor. İşte bu nedenle “hafta sonu kapanma seçeneğini” yeniden düşünmemiz gerekiyor.”

Düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.