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Hafta sonu yapılacak YKS sınavı için ulaşım ücretsiz olacak

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12 Haziran 2019 Çarşamba 14:36
Hafta sonu yapılacak YKS sınavı için ulaşım ücretsiz olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak YKS sınavı için ulaşım hizmetlerini ücretsiz sunacak


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 15 ve 16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ulaşım konusunda tüm detayları gözden geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, okullara yönelik güzergahları ve hatları belirledi. Sınava girecek olan öğrencilerin ücretsiz kullanımına sunulacak ulaşım hizmeti için sınav saatlerinde sefer sayıları yoğunlaştırılırken, öğrenciler giriş belgelerini göstererek ulaşım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.


Sınav saatleri içerisinde tüm vatandaşların gürültü kirliliği oluşturabilecek hususlara dikkat etmeleri gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’mızda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve tüm adaylara başarılar diliyorum. Hemşehrilerimin sınav saatleri süresince de gürültü kirliliği oluşturabilecek hususlardan kaçınmalarını diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:36
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